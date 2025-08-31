Ebelia Mora, sumiller de A Coruña: "Se aprenden muchas cosas con la experiencia, pero hay una parte innata

A Ebelia Mora se le nota el oficio en la manera de hablar y de escuchar. Nacida en Ourense, criada en A Coruña y con raíces en Leiro, en la comarca de O Ribeiro, recuerda la presencia del vino desde su infancia: «Mis abuelos hacían vino y en mi casa había una jarra en todas las comidas».

La experimentada sumiller será una de las participantes de la gala solidaria de TreceLuzes que el 18 de septiembre reunirá en la Finca Montesqueiro a grandes chefs con estrella Michelin junto a otras sumilleres de prestigio. La recaudación mínima prevista, 250.000 euros, apoyará a distintas entidades sociales. «Siempre es muy interesante poder participar en este tipo de eventos, sobre todo con un trasfondo solidario».

Entró en la hostelería «muy jovencita, casi como sin querer», mientras estudiaba Derecho: «Terminé la carrera, pero me enamoré tanto de la hostelería que ahí me quedé». Sus primeros pasos fueron en El Pimentón, con Carlos Cuervo. Luego emprendió con dos socios su propio negocio, O Bebedeiro, donde estuvo 18 años. Tras el cierre, se fue a Barcelona, regresó a Galicia para trabajar con Pepe Vieira y ahora ha vuelto a casa para trabajar en Miga, junto a Adrián Felípez: «Se nota que hay un nivel más alto en la gastronomía de A Coruña que a lo mejor hace cinco o seis años».

De su paso por la alta cocina, destaca un rasgo: «Lo más diferenciado de trabajar en un dos estrellas Michelin es esa oportunidad de hacer maridajes cada día». En su trabajo actual valora otra dinámica diferente: «Tienes más oportunidades de recomendar en las mesas un vino adecuado al tipo de mesa, al tipo de cliente y al tipo de cocina de ese momento».

Para decidir el vino perfecto con cada comida, Ebelia Mora considera que pesa la sensibilidad: «Yo creo que básicamente son sensaciones. Al final es un mundo de sensaciones y ahí es a base de probar y de tener un criterio un poco propio». Eso sí, también hay estilos: «Hay gente que le gustan las combinaciones más extremas, gente que le gustan las combinaciones más lineales».

Sobre el oficio, defiende la mezcla de técnica y talento: «Se aprenden muchas cosas con la experiencia, pero sí que creo que también tiene que haber una parte innata. Lo más difícil creo que es transmitir esa sensación para que otro la pueda llegar a entender».

En la gala de TreceLuzes, Ebelia estará junto a otras sumilleres de prestigio. El buen momento de las mujeres en la profesión lo valora así: «No creo que sea una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de vocación. Puede que ahora sea más evidente, más visible que antes».