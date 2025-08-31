¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 31 de agosto
Música, artesanía o libros para disfrutar del domingo
Última oportunidad para comprar libros asequibles
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas | Los expositores de la 32ª edición de la Feira do Libro Antiguo e de Ocasión abren este domingo por último día.
Jardines de Méndez Núñez
Conciertos y fiesta de la espuma en Novo Mesoiro
12.00 horas | Son de Mesoiro, que lleva celebrándose varios días, ofrece hoy un concierto de Clandestinos y degustación de callos tras el mediodía. Por la tarde y noche habrá más música y una fiesta de la espuma. La orquesta Sinfonía toca a las 21.00 horas.
Novo Mesoiro
Día musical por la romería de Santa Margarita
12.00 horas | La jornada abre con un concierto de la Banda Municipal con Donaire y habrá recitales de Casapalma, pasacalles de Espadana, actuación de giro y concierto, a las 19.00 h, de Os Melidaos, Rura y El Nido.
Parque de Santa Margarita
Cierre de los puestos de artesanía de Mostrart
De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas | Los mostradores de productos, con garantía profesional de la Asociación Galega de Artesáns, cierran este domingo tras un mes de feria en el que participaron unos 60 talleres.
Jardines de Méndez Núñez
