Un incendio en una vivienda de A Coruña obliga a intervenir a los bomberos por el humo acumulado
Una mujer fue atendida por los servicios sanitarios del 061
Los bomberos de A Coruña intervinieron en la noche del sábado en un incendio registrado en una vivienda de la calle Ribeira Sacra. El aviso se produjo a las 22:45 horas, cuando el inquilino alertó de que una sartén había comenzado a arder en la cocina, generando una gran cantidad de humo.
Hasta el lugar se desplazaron nueve efectivos con tres vehículos, que encontraron en el portal a la familia afectada —dos adultos y una niña— ya fuera del domicilio. Los propios inquilinos habían logrado sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos, aunque la vivienda presentaba humo en todas las dependencias.
La dotación se centró en desmontar la campana extractora, que había resultado dañada, y en ventilar por completo la vivienda para restablecer la seguridad.
Una mujer de la familia fue atendida por los servicios sanitarios del 061 debido a una posible inhalación de humo.
