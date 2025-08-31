La lluvia obliga a suspender el concierto de la Banda Municipal y Donaire en A Coruña
La actuación se enmarcaba dentro de la Romería de Santa Margarida
La música logró sonar en la Romería de Santa Margarida, pero por poco tiempo. La Banda Municipal de A Coruña y la Asociación Cultural Donaire se subieron este domingo al escenario, situado en la explnada de la Casa de las Ciencias y comenzaron su actuación conjunta, aunque la lluvia obligó a interrumpirla antes de lo previsto.
El público pudo disfrutar de un inicio vibrante en el que ambas formaciones mostraron parte de la fusión que prepararon para esta cita. Sin embargo, las precipitaciones, cada vez más intensas, forzaron la suspensión del espectáculo tras unos minutos de interpretación.
El concierto estaba concebido como un encuentro especial entre la tradición de la Banda Municipal y el aire fresco de Donaire, en un programa pensado para atraer a públicos de distintas generaciones al parque de Santa Margarita.
