El mal tiempo propicia una operación retorno casi desierta en A Coruña

Coincidía este año el 31 de agosto en domingo, pero el mal tiempo se encargó de desinflar las predicciones que apuntaban a una tarde de atascos. De hecho, las vías de entrada a la ciudad lucían a última hora de la tarde y primera de la noche de este domingo más despejadas de lo común cualquier domingo. Casi desiertas.

Entrada de la estación provisional de tren, en la tarde de ayer. | Carlos Pardellas

Tanto la avenida de Alfonso Molina como A Pasaxe y la tercera ronda disfrutaron de un cierre de jornada inusitado en domingo. Las estaciones de tren y de bus se saldaron también con un fin de domingo tranquilo. Ayudó a esta calma dominical la ausencia de estudiantes universitarios: la fecha fijada para el retorno de los alumnos a las facultades se ha fijado para el próximo día 8, lunes, lo que hace presagiar que el domingo día 7 resultará bastante más activo para los andenes del transporte público en la ciudad.

La lluvia despejó las carreteras también de los numerosos coches que los domingos de sol se agolpan en las entradas a A Coruña, de vuelta a casa minutos antes del atardecer, en el camino de vuelta de las playas de concellos de la comarca como Oleiros, Miño o Arteixo.