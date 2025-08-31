O Grupo Naturalista Hábitat opina...
Sobre o final da tempada de cría dos cirrios
Cosme damián Romay
Achégase o final do verán e, como cada ano, os cirrios eurasiáticos (Apus apus) comezan a voar paseniñamente cara a África subsahariana para pasar alí o outono e o inverno. Esta pequena ave, da cal falamos nunha entrega anterior desta sección foi incluída por SEO/BirdLife en 2021 no seu Libro Rojo de las Aves de España na categoría de «Vulnerable». Esta designación está motivada pola perda dun terzo da poboación española de cirrios desde o ano 1998, e supón que entrará a «En Perigo de Extinción» se persisten as causas do seu declive. Entre os factores que explicarían a súa diminución poboacional estaría a perda de lugares de cría, isto é, ocos en edificios e monumentos co tamaño e orientación correctos. As modernas técnicas arquitectónicas —que blindan o illamento total de edificios, evitando ocos—, e as reformas de monumentos históricos —realizadas a miúdo no verán, en plena época de cría dos cirrios—, son críticos para a supervivencia de colonias enteiras desta especie. No caso das murallas do xardín de San Carlos, na cidade vella da Coruña, a acción conxunta do Concello da Coruña co G. N. Hábitat en 2024 propiciou que a rede protectora «antidesprendementos» que «cegaría» os ocos de cría de cirrios non fora instalada ata pasada a época de cría destes (no seu lugar houbo outras medidas de seguridade). E, xa en 2025 e coa protección antidesprendementos instalada en todo o pano da muralla, abríronse uns ocos na rede para permitir o acceso dos cirrios aos seus buratos de nidificación, con ao menos tres parellas que entraron a criar (dúas delas aparentemente con éxito). Os cirrios «curiosearon» arredor das caixas-niño colocadas para eles a comezos de abril; non criaron este ano alí, pero si o fixo unha (e quizais dúas) parellas de pardal común (Passer domesticus). Toda a axuda para os cirrios eurasiáticos que crían na Coruña é necesaria: en San Carlos diminuíron un 97% desde as estimas do período 1950-1985 (arredor de cen parellas) ata a actualidade (tres parellas). Por contra, as parellas de cirrios asentadas no Hospital Abente y Lago mostran unha tendencia máis ou menos estable nas últimas décadas.
Conclusión: O G. N. Hábitat seguirá monitoreando as poboacións de cirrios na cidade da Coruña, suxerindo medidas que beneficien a súa cría e realizando unha labor divulgativa, que abordará tamén outros aspectos da natureza da cidade e a súa contorna (*).
(*) Esta sección O Grupo Naturalista Hábitat opina fai un ano. Queremos agradecer a LA OPINIÓN a oportunidade de publicar semanalmente sobre natureza, e expresamos a nosa vontade de continuar facéndoo durante moito máis tempo.
