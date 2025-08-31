El PP denuncia abandono en las Viviendas del Carmen y la Torre

El grupo municipal del PP denuncia los desperfectos en las Viviendas del Carmen y en el barrio de Monte Alto, en las calles Torre y Orillamar. El portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, visitó la primera de estas zonas y señaló este sábado que los vecinos «están hartos por la falta de mantenimiento municipal», pues el parque infantil está «sucio y roto», hay «basura por el suelo» y muebles sin recoger. La zona deportiva está «descuidada», la pista de chave «abandonada» y el centro cívico municipal «cerrado desde febrero».

El PP llevará al próximo pleno una iniciativa con las «reclamaciones de vecinos de las calles de la Torre y Orillamar», una zona que también visitó Lorenzo. Le mostraron, indica el grupo popular, desperfectos como «aceras rotas y sucias» y farolas con cables al aire o «con tapas improvisadas», así como contenedores «oxidados», y árboles sin podar «que se cuelan en las viviendas». Lorenzo afirma que el Concello «no controla» a las concesionarias que deberían realizar el mantenimiento.