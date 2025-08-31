Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas

Que en Galicia se come bien, no es un secreto. En España, contamos con algunas de las mejores gastronomías del mundo y la gallega no es precisamente de las que se quedan atrás. Nuestros platos son elogiados por cada uno de los turistas que pisan nuestras tierras y la popularidad del pulpo á feira, la tarta de Santiago o la empanada de millo no ha hecho más que crecer.

Sin embargo, a la vez que esto ocurre, el auge turístico ha hecho que cada vez más cadenas extranjeras invadan nuestras calles con productos extranjeros. Ya no extraña a nadie ver calles de A Coruña, Santiago o Vigo repletas de restaurantes mexicanos, asiáticos y árabes.

Con motivo de esto, la cantidad de restaurantes tradicionales ha visto mermado su impacto e incluso algunos se han visto obligados a cerrar ante la abrumadora competencia. Pero todavía quedan rincones que se resisten, y en pleno centro, como es el caso de la taberna O Fiuza Pulpería, un casa de comidas gallegas que lleva más de medio siglo deleitando a los vecinos de Monte Alto, en A Coruña.

Los platos estrella de O Fiuza Pulpería, en A Coruña

Pulpo y cerveza en O Fiuza / PULPERÍA O FIUZA

O Fiuza Pulpería se encuentra en el barrio de Monte Alto, en la avenida Navarra, y el comentario que más se puede leer entre sus reseñas es "buen precio", todo un elogio en los tiempos que corren. A sus espaldas, cuentan con más de medio siglo de historia y su principal objetivo desde entonces ha sido conservar su esencia.

Como su propio nombre indica, el pulpo es el plato estrella de una carta que, eso sí, cuenta con otros platos clásicos de la gastronomía gallega. Así, al pulpo (14€), lo acompañan pimientos de Padrón (5€), empanada de atún o bacalao (6€), queso del país (5€), además de otros quesos gallegos, y una selección de embutidos de primera calidad.

Carta de O Fiuza Pulpería / GOOGLE

Tampoco faltan los postres y los vinos. Para acompañar la comida cuentan con Albariño y Ribeiro, aunque también puedes optar por una caña bien tirada. De postre, también mantienen lo clásico, y es que cuenta con tarta de Santiago, tarta de queso, tarta de la abuela o las tradicionales orejas de carnaval. Abre de jueves a martes, de 11:00 a 16:00 horas y de 19:00 horas a 24:00 horas.