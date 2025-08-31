Un mes después de que la cantante y violonchelista Rosa Cedrón pronunciara el pregón que dio el pistoletazo de salida a las fiestas de María Pita, los festejos concluyeron con la romería de Santa Margarita y los fuegos. La lluvia se hizo notar en la recta final de la programación mensual y, aunque obligó a posponer la Gran Noite do Folclore prevista para este viernes y caló a los integrantes y asistentes del concierto de la Banda Municipal y Donaire, no impidió que las meriendas y la música pusieran el broche a treinta días de celebración.

Asistentes a la romería de Santa Margarita.

Desde la organización de la romería de Santa Margarita, Antonio Prado explica que la Gran Noite do Folclore se celebrará «en próximas fechas», todavía por concretar, y que el resto de la programación se desarrolló «con normalidad», salvo la actuación de la banda y Donaire. El concierto, broche de oro a la celebración del 25 aniversario de la asociación cultural, reunió a más de medio centenar de artistas, que interrumpieron el recital cuando comenzó a arreciar, momento que dejó escenas como varios músicos de la banda resguardados en un camión, otros que protegían con paraguas instrumentos o partituras, asistentes que salieron en desbandada a refugiarse, muchos en los soportales de la Casa de las Ciencias y, en contraste, algún miembro del público que optó por dejar sus canas cobijadas solo por una gorra y el paraguas plegado y colgado de un brazo mientras saludaba con calma a uno de los músicos, que recogía su instrumento .

Y Santa Margarita celebró el fin de fiesta pese a la lluvia

El tiempo «no animó tanto a asistir a las meriendas», señaló Prado, pero aseguró que el concierto de Os Melidaos, que comenzó a las 19.00, ya contaba con «bastante afluencia de público». Y que el ambiente estuvo «de maravilla».

El Ayuntamiento mantuvo un ojo en el cielo toda la tarde hasta decir que los fuegos previstos como despedida a las 23.30 sí se echaban. La traca selló así hasta el agosto que viene un mes de fiestas, en el que desfilaron desde Baiuca, primer concierto en la plaza de María Pita, hasta Bonnie Tyler o Coti y, ya dentro del Festival Noroeste Estrella Galicia, The Vaccines, Carlos Ares, Luar na Lubre, Grande Amore, Guadi Galego o Siloé.