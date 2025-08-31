«La ultraderecha aumenta castigos, pero esto no significa menos crimen»

Máximo Sozzo lleva un cuarto de siglo realizando estudios sociales sobre criminalidad, dirigió un grupo centrado en ello en Argentina y ahora es investigador Ramón y Cajal en la Universidade da Coruña. El miércoles participó en un congreso en esta institución sobre ultraderecha, autoritarismo y penalidad.

¿Cómo está cambiando el ascenso de la extrema derecha los debates sobre el castigo del delito?

El ascenso de estas nuevas formaciones políticas ha encontrado en el delito un eje fundamental su retórica. En Suecia, a través fundamentalmente del vínculo con la migración, que se traduce tanto en el incremento de la punitividad en el sistema penal, como en el control de migración. En otras jurisdicciones como Argentina o Brasil, con Milei y Bolsonaro, no hay una reivindicación fuerte del mecanismo de migración y crimen, sino que aparece muy fuertemente la idea de una organización criminal que es la que hay que combatir, y por lo tanto que incrementar la punitividad en el sistema penal es un buen remedio. Pero en todos los casos, en el norte y el sur global, cuando llegan al Gobierno, sube el uso efectivo del castigo. Por ejemplo, las tasas de encarcelamiento, o en los contextos europeos, el incremento de la detención administrativa de migrantes o su expulsión.

Ahora está muy presente el caso de Trump en Estados Unidos.

Ahí el giro punitivo se empezó a construir en la década de 1970, y ahora estamos viviendo una radicalización con nuevos instrumentos, como la deportación masiva. En estos casos se empiezan a poner en jaque algunos principios básicos del Estado de Derecho que asociamos comúnmente a los regímenes democráticos. El Gobierno de Trump es muy claro: deporta sin mecanismos de control judicial adecuados, rompiendo con la traición de garantías y derechos básicos del régimen democrático.

Trump también ha anunciado que reclamará la pena de muerte para casos de Washington.

Es un muy buen ejemplo en la misma dirección... EEUU es un caso muy extraño en el contexto de los países económicamente desarrollados, retiene la pena de muerte en alguno de sus Estados, pese a todos los esfuerzos que se hicieron, especialmente en la década de los 60, por generar una abolición a nivel federal. Estamos, de algún modo, reviviendo la defensa de la pena de muerte en el discurso presidencial estadounidense, frente a la tradición que podemos encontrar en el resto de las Américas y en Europa de prohibiciones. La frontera de lo que es admisible en un régimen democrático, de la mano de la nueva ola de populismo punitivo, se empieza a correr, y eso es extraordinariamente preocupante.

Cuando la extrema derecha quiere aumentar el castigo, ¿es para ganar votos o porque sus líderes creen en ello ideológicamente?

Es difícil de contestar nivel general. Un famoso historiador del castigo decía que hay que distinguir conciencia de conveniencia. Seguramente hay actores en estas alianzas políticas de la nueva derecha que se mueven por convicción. En las iniciativas que se plantean contra los derechos de la comunidad LGTBIQ+, o las mujeres hay convicción y conciencia, pero también hay evidentemente una dimensión de conveniencia. No es casual que a veces estas medidas de endurecimiento sean promovidas en contextos preelectorales o en escenarios electorales. Parte de los argumentos se construyen contra un opositor político al que se le endilga ser blando con el delito.

¿Vox usa esa retórica?

Sin lugar a dudas. Sus puntos de contacto con las experiencias de Argentina, Brasil o Estados Unidos son enormes. Su liderazgo tiene una especial relación con Milei. Puede haber fuertes diferencias entre estas formaciones políticas en temas no menores como la política económica: las de Trump y Milei son antagónicas, pero hay alianzas políticas para aniquilar o neutralizar enemigos como las personas que cometen delitos o los migrantes ilegales. En el caso de Vox eso es extremadamente evidente.

Usted estudia también el legado de regímenes autoritarios en países como España o Argentina.

A veces existen no en el nivel del debate político, de las elecciones, de las formaciones políticas y sus estructuras, sino en el de las instituciones. Por ejemplo, en la Argentina contemporánea han emergido en los últimos dos años, con Milei, casos muy preocupantes de tortura sistemática y masiva en el interior de los contextos penitenciarios. Es difícil pensar que se han construido como consecuencia de un mandato que nace de la política. Pero se crea un clima en el cual agentes penitenciarios que tienen una tradición de trabajo fuertemente influenciada por legados autoritarios siguen operando prácticas como la violencia física. Estos legados juegan un papel muy importante, y muchas veces han persistido pese a 40 o 50 años de vida democrática porque las maneras de tratar de extirparlos no han sido demasiado efectivas. El caso argentino es mucho más dramático que otros del sur de Europa.

Con carácter general, ¿hay evidencia de que subir los castigos disminuye el crimen?

La respuesta rápida, no. El mejor ejemplo de eso es Estados Unidos: la evolución de las tasas de homicidio doloso está completamente intocada por el giro punitivo. El argumento de que incrementar la punitividad reduce el delito se ve desmantelado por las evidencias. Lo que sucede es que en nuestro debate público nos cuesta mucho trabajo incluir un discurso no de carácter emotivo, sino de carácter racional, ahí hay un desafío.