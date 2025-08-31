La vida en el colegio más pequeño de A Coruña: "Todos nos conocemos"

El colegio José Cornide Saavedra, en A Sardiñeira, es rara avis: tiene 85 alumnos repartidos en cinco aulas. Su directora, Patricia Graña, solo ve ventajas. «Estamos en la ciudad, pero la dinámica es un poco de colegio rural. Es muy familiar, todos nos conocemos», cuenta a las puertas del nuevo curso, en el que todo el alumnado trabajará en un proyecto con una temática común, aunque cada uno a su nivel. «El año pasado lo hicimos sobre A Coruña», recuerda.

Si tiene que poner un pero es «el espacio». «Estamos un poco limitados. Sobre todo para hacer reuniones. Algunos alumnos tienen que compartir nivel», explica, aunque también cree que eso tiene «su parte positiva» porque los de un año menos «aprenden cosas por adelantado» y a los mayores «les sirve de repaso». La directora, que lleva siete años en el cargo, revela que «a las familias les gusta» el centro y su dinámica. «Afrontamos el curso bien. No hay mucho cambio de profesorado, así que es un año de continuidad».