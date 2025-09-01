Una abogada coruñesa, entre los activistas que ponen rumbo a Gaza

Bajo el lema Mientras el mundo calla, nosotros zarpamos, la Global Sumud Flotilla ha partido este domingo desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria al castigado enclave palestino que, desde hace años, se encuentra bloqueado por el Ejército israelí y en el que, desde el 7 de octubre de 2023, han fallecido por inanición al menos 300 personas —más de un centenar son niños—. También, para alzar la voz y forzar a la comunidad internacional a reaccionar frente a lo que los organizadores de la iniciativa solidaria, Global Movement to Gaza, califican de «genocidio». «Non hai acción nin reacción desde Bruxelas a pesar dos chamados destes días e se non se abre un corredor humanitario e se non se rompe este bloqueo, a situación en Gaza vai ser aínda máis terrible», ha señalado a este medio Ánxela Gippini Pose, portavoz de Global Movement to Gaza-Galiza.

La expedición se encuentra integrada inicialmente por una veintena de barcos y unas 500 personas de 44 nacionalidades diferentes. Entre ellas se encuentran dos personas de la comunidad gallega, una de las cuales participa en representación de la delegación gallega Global Movement to Gaza-Galiza. Se trata de la abogada coruñesa Sandra Garrido Fernández, que reside en Santiago desde hace años. Su nombre no había trascendido hasta ahora por cuestiones de seguridad debido a las presiones externas para evitar la salida de la flotilla desde Barcelona que los organizadores denunciaron en los días previos y que ya sucedieron en otras iniciativas solidarias como la marcha a través de Egipto que se produjo el pasado mes de junio y en la que las autoridades del país de los faraones retuvieron a unos 3.500 activistas que trataron de llegar a la localidad gazatí de Rafah a través de su paso fronterizo.

Con más de 30 años vinculada al activismo social, Sandra Garrido es directora de asuntos internacionales de la Fundación Terrum —dedicada a la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de la memoria histórica—. Colabora en plataformas como Galiza por Palestina, Compostela por Palestina y Pallasos en Rebeldía y cuenta con una amplia trayectoria en movimientos de solidaridad internacional y de defensa de los derechos humanos, así como en movimientos feministas. De hecho, Garrido fue socia fundadora de la Coordinadora Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres. Además, Garrido forma parte del Grupo de Intervención Xurídica Socio-Comunitaria (GIX) y de otros colectivos gallegos y estatales relacionados con la justicia social, la diversidad funcional, el movimiento LGTBIQ o la defensa de los derechos de las personas presas.

Esta abogada coruñesa es una de los 500 activistas que han puesto rumbo a Gaza tras los intentos fallidos este año del Madleen y el Handala —ella lo hace a bordo del buque Sirius— con el propósito de romper el cerco impuesto por el Gobierno de Binyamín Netanyahu, impulsados por un fuerte sentimiento de justicia y solidaridad con el pueblo palestino.

