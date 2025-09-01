Abre la inscripción para cursos en centros cívicos y de golf

El Concello abre este lunes el plazo de preinscripción para la programación de actividades socioculturales que se desarrollarán en los centros cívicos municipales durante el último cuatrimestre del año. La oferta incluye más de 5.150 plazas y 6.000 horas de formación y ocio dirigidas a diferentes públicos, con propuestas de bienestar, arte, tecnología, gastronomía, cultura e iniciativas intergeneracionales.

La oferta de octubre a diciembre incluirá actividades de bienestar (pilates, yoga, danza), artísticas (pintura, cerámica, fotografía), tecnológicas, gastronómicas, culturales e intergeneracionales, además de clubes de lectura, talleres de memoria y programas de iniciación digital. La preinscripción podrá realizarse a través del formulario en la web municipal, coruna.gal, y el sistema guiará a las personas usuarias en el proceso de selección. Quienes no dispongan de medios digitales contarán con asistencia telefónica.

Este lunes también empieza el plazo para optar a las más de 130 plazas que oferta el Ayuntamiento en los cursos de golf que se celebrarán, hasta final de año, en los campos de las proximidades de la Torre. Hay puestos en tres tramos de edad: el infantil (seis a once años), el juvenil (de doce a diecisiete) y el de adultos, que concentra la mayoría de la oferta. Las solicitudes se pueden presentar entre las 08.00 horas de este lunes y las 23.59 de este viernes, día 5.