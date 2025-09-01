Los astilleros de Navantia ofertan 66 nuevas plazas en Ferrol

Los astilleros de Navantia ofertan 66 plazas en el astillero de Ferrol, según la convocatoria publicada en la web empleo.navantia.es. Las nuevas vacantes están dirigidas a perfiles tanto senior (13), para empleados con más de cuatro años de experiencia en el puesto al que optan, como junior (18) , que proceden de familias de Formación Profesional (31) y titulaciones superiores (35). De estas últimas, diez plazas corresponden a puestos junior y 25 están dirigidas a ingenieros y técnicos especialistas.

El plazo para presentarse permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre, a las 12.00 horas. La inscripción puede realizarse a través de la web empleo.navantia.es, donde será necesario aportar la documentación requerida para participar en el proceso selectivo.

En 2024, los astilleros de Navantia incorporaron a más de 250 trabajadores y en 2025 se han publicado hasta el momento casi un centenar de plazas. El incremento de puestos de trabajo responde a un pico de actividad del centro productivo de Ferrol impulsado por el programa de las fragatas F-110, destinadas a la Armada española.