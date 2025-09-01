El Concello de A Coruña aporta 40.000 euros para promocionar los polígonos y la proyección de empresas en el exterior
La alcaldesa firmó este lunes cuatro convenios con los parques empresariales de Agrela y Pocomaco y la Cámara de Comercio
La alcaldesa, Inés Rey, firmó en la mañana de este lunes cuatro convenios con representantes de la Cámara de Comercio y polígonos empresariales de Agrela y Pocomaco para impulsar el "fomento de la actividad empresarial, el apoyo de las empresas en el exterior y la dinamización económica de la ciudad", en palabras de la regidora. Los parques empresariales recibirán 10.000 euros cada uno, y la Cámara de Comercio el doble a través de dos acuerdos, uno con la entidad en sí misma y otro con su Oficina de Promoción Exterior.
Rey definió a estos órganos como "tres motores económicos" de A Coruña y defendió la colaboración con ellos, señalando que desde el Gobierno empresarial "continuamos trabajando en la línea de apoyar el tejido empresarial", así como la creación de riqueza tanto en la ciudad como en su área metropolitana.
