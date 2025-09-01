El Concello de A Coruña saca este mes 64 plazas gratis en escuelas infantiles: estos son los centros
Este lunes se publicaron los listados provisionales de admisiones y se podrá alegar entre el martes y el jueves
El Concello de A Coruña prevé ofertar, a lo largo del mes de septiembre, 64 plazas disponibles en cinco escuelas infantiles municipales: las del Agra do Orzán, Arela (Elviña), Os Cativos (Palavea), Carricanta (O Castrillón) y Os Rosales. De ellas, Os Cativos concentrará "la mayor parte" de los puestos. El Gobierno local indica que, con esta nueva convocatoria extraordinaria, pretende "facilitarles a las familias el acceso a las escuelas como medida de conciliación", y señala que, desde el pasado mandato, las plazas son gratuitas, una medida que se pactó con Marea Atlántica y que permitió que A Coruña fuese "pionera en Galicia".
Tras el proceso de admisión general, se abrió una primera convocatoria extraordinaria "en la que se cubrieron 37 plazas más entre las diversas escuelas de la red", en palabras del concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego. Este lunes, día 1 de septiembre, se publicaron los listados provisionales y habrá un plazo de alegaciones entre el martes y el jueves. Las listas definitivas se notificarán el lunes de la próxima semana, 8 de septiembre, y, en las próximas semanas, el Gobierno municpal lanzará una nueva convocatoria extraordinaria con las nuevas plazas, dirigidas a niños nacidos entre 2023 y 2025. Su lanzamiento se informará a través de canales oficiales, indica el Concello.
