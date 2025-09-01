El Concello de A Coruña trabaja con Economía y Hacienda para preparar la reclamación de la Casa Cornide

El Concello lleva años anunciando que reclamará la propiedad de la casa Cornide, actualmente de la familia del antiguo dictador Francisco Franco, pero aún no ha iniciado un proceso judicial, y la alcaldesa, Inés Rey, indicó este luens que el proceso para que pase al patrimonio municipal es "jurídicamente más complejo" que el caso del pazo de Meirás, un inmueble de los Franco que sí pasó a ser de titularidad pública. La regidora señaló que hay que anular la "teórica subasta" del Ayuntamiento en 1962, por la que Pedro Barrié de la Maza adquirió el edificio para luego vendérselo por "un precio simbólico" a Carmen Polo, esposa de Franco. Para ello, indicó la regidora, hay que contar con informes de los ministerios de Hacienda y Educación, y, según han ampliado fuentes del Gobierno local a este diario, continúan los "trámites" con el Estado.

Como ya publicó este diario, el Concello solicitó al Estado que revisase sus propios acuerdos, para aclarar si, antes de su venta, la casa Cornide fue desafectada como bien de dominio público y si tiene base para raelizar su propia reclamación. Pero, según señaló en su momento el Gobierno local, el Ejecutivo central indicó que "no procede" que reclame, y que, en base a los documentos que revisó, la casa perdió formalmente su carácter demanial a través de un acta de transmisión entre el Ministerio de Educación Nacional y el de Hacienda pocos años antes de la subasta, con lo que, cuando se materializó la permuta entre el Estado y el Ayuntamiento, ya no era un bien de dominio público. Así, la reclamación depende "al 100% del Ayuntamiento". Fuentes del Gobierno local señalan que siguen las conversaciones con ambos ministerios, con los que "estamos en contacto", pero que se trata de "trámites que llevan tiempo".

Rey indicó este lunes que habrá que hacer una revisión de oficio de las decisiones del Ayuntamiento en los años 60 para, después, "continuar con el camino judicial" ya en los tribunales. "Tiene cierta complejidad", insistió, pero aseguró que "seguimos trabajando para poder recuperar la casa". La regidora también señaló que el mes pasado "los Franco acataron la ley", y abrieron "finalmente" la casa Cornide al público, como se les había exigido, aunque afirmó que realizan "el mínimo imprescindible" para cumplir la normativa, con "pocas visitas" y "pocas horas".