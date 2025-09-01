Coruñeses en los grandes incendios gallegos: «Es lo más grande que viví como bombero»

«Si nos sentimos orgullosos en este Concello de los bomberos es por algo», manifestó este lunes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en la recepción que ofreció este lunes a una representación del medio centenar de estos operarios municipales que participaron como voluntarios en la extinción de los incendios forestales ocurridos el mes pasado en diferentes puntos de Galicia.

«Desde el primer momento no dudamos en contribuir para proteger el espacio natural y ayudar a las familias», aseguró Rey, quien entregó una placa de agradecimiento a los bomberos y destacó que el Concello recibió mensajes de agradecimiento de los vecinos a los que ayudaron y destacó que algunos de estos funcionarios renunciaron a sus vacaciones para colaborar en la extinción de los fuegos.

«Cuando comenzaron los incendios de Ponteceso y Corme, la Xunta requirió más medios porque no conseguía controlarlos y coincidió que estábamos de guardia un compañero que es de esa zona y yo, y fue la primera que se nos activó», explicó tras el acto —celebrado en el salón de plenos municipal—, David Hermida, uno de los bomberos homenajeados.

Tras ese desplazamiento inicial de cinco operarios que fueron relevados en el parque por otros compañeros, la semana siguiente la Xunta volvió a solicitar ayuda ante el tamaño de los fuegos que asolaban las comarcas de Verín y Valdeorras, por lo que los bomberos se ofrecieron de nuevo a colaborar, indicó Hermida. El área municipal de Seguridad organizó entonces turnos para que el cuartel de A Coruña contase siempre con la dotación necesaria. «Íbamos en turnos de seis personas que ya teníamos los vehículos en la zona y nos desplazábamos a los lugares que nos asignaba el centro de mando con turnos de trabajo de doce horas», detalla este bombero sobre la forma en la que colaboraron en la extinción de los fuegos.

Hermida —que prestó servicio en Corme, Cualedro y Quiroga— calificó de «sobrecogedor ver la cantidad de masa forestal que estaba ardiendo, sobre todo de noche, porque de repente se veía todo rojo y parecía que era de día», a lo que añadió la impresión que causaba a los bomberos ver a los vecinos en sus casas «esperando a que llegase el fuego y haciendo una línea de defensa con lo que tenían, como una manguera de jardín y unas palas».

A pesar de la dificultad que tuvieron los bomberos para coordinarse porque cada parque «trabaja de una manera» y tiene diferentes sistemas de comunicación, afirmó que «casi todos volvemos con la sensación de haber podido ayudar y haber hecho un buen trabajo».

«Es lo más grande que he vivido en mi vida como profesional, en 21 años no lo había vivido nunca», destacó Hermida sobre el tamaño de los incendios y el volumen de personas que fue necesario desalojar de sus viviendas. «El monte es el monte y volverá a crecer, pero cuando el fuego llega a tu casa y a tu medio de vida y piensas que lo puedes perder todo, se te pone la carne de gallina», puso de relieve para explicar el coraje con el que los vecinos amenazados por las llamas se enfrentaron a ellas.

«Cuando hay situaciones de este tipo, en este colectivo suele haber voluntarios de sobra», señaló el bombero Pablo Segade, quien explicó que la labor que desarrollaron fue defender los núcleos de población para que no fueran dañados por los incendios. Los bomberos urbanos no actúan de forma habitual en fuegos forestales, pero en su caso él trabajó en el pasado como en los parques comarcales y tenía experiencia en estas operaciones, aunque no de un tamaño tan grande.

También destacó la impresión que les causaba la lucha contra el fuego durante la noche, ya que «ver un frente de llamas tan inmenso que se dirigía hacia los pueblos era llamativo». Segade hizo hincapié en la forma en la que los vecinos les ayudaron colaborando en la extinción y orientándoles en los caminos.

«Es una cuestión vocacional, cada vez que ocurre una cosa de estas no nos podemos quedar en casa viendo que la gente lo pasa mal, por lo que en veinte minutos ya había bomberos para acudir», indicó Jesús Vidal sobre la razón que le llevó a presentarse voluntario para extinguir los grandes fuegos de este verano.

Aunque ningún operario municipal coruñés resultó herido en estos incendios, Vidal advirtió de que «situaciones de peligro siempre hay, sobre todo con el viento, porque no podemos controlarlo y tenemos que estar muy alerta». Lo más impresionante, en su opinión, fue «la tensión de los vecinos, porque el fuego se ve muy lejos, pero al ritmo que avanzaba pensar que puede alcanzar sus casas generaba una situación complicada», a lo que añadió que el objetivo de los bomberos fue que estas personas «sufrieran lo menos posible».

César Blanco acababa de terminar su turno de trabajo en el parque de bomberos de A Coruña, pero ese mismo día el Concello solicitó voluntarios para extinguir los incendios forestales y se inscribió. «Nunca había estado en una situación así», comentó sobre su experiencia de trabajo en el municipio ourensano de Oímbra, ya que además él ingresó recientemente en este cuerpo municipal.

Nos dedicamos sobre todo a proteger viviendas, granjas e infraestructuras», detalló sobre la labor realizada, en la que destacó que los mandos extremaron la seguridad para que siempre estuvieran abiertas vías de escape para evitar riesgos.

A pesar de la satisfacción de haber ayudado a los vecinos de la zona, Blanco consideró que los graves daños causados por el fuego al medio ambiente hicieron que saliera de la zona «con malas sensaciones» ante el «absoluto destrozo» que presenció.

«Espero no tener que volver a hacer un acto de estas características», manifestó la alcaldesa para poner punto final al homenaje municipal a los bomberos, de quienes dijo que son un «ejemplo» para los profesionales de este sector de otras comunidades autónomas y a quienes expresó que se siente «profundamente orgullosa y agradecida» por el trabajo que realizaron las últimas semanas.