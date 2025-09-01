Los dueños de una de cada cinco parcelas del plan contra incendios de A Coruña no desbrozan: este es el proceso para obligarles y la zona más peligrosa

La ley gallega obliga a los propietarios de fincas rurales a mantenerlas limpias de maleza de manera que se eviten los incendios, y, si la incumplen, el Ayuntamiento puede desbrozar él mismo, pasándoles después la factura. En el caso de A Coruña existe un plan municipal de prevención de fuegos forestales que lista una serie de parcelas que forman parte de la red de defensa contra estos, y sobre las que el Concello pone especial atención. De acuerdo con fuentes municipales, actualmente hay 1.194 fincas incluidas en el plan, «y la gran mayoría» de los propietarios cumplen con sus obligaciones, pero en 216 casos, cerca del 20%, se ha emitido una orden de ejecución forzosa.

El número de los dueños a los que hay que instar a limpiar sus parcelas parece haberse mantenido estable desde la pasada década, pues en mayo de 2018 el Gobierno local, por aquel entonces con Marea Atlántica en la Alcaldía, notificó a los propietarios de 255 parcelas catastrales la obligación de tener limpio su terreno. El Ayuntamiento no ha facilitado a este diario datos de la cuantía total de las multas que se han puesto a los dueños que no lo hacen, pero sí afirma que el número de «reincidentes» es muy bajo, de apenas cinco casos. En general se trata, aclaran fuentes del Gobierno local, de «herencias múltiples donde es imposible localizar a los titulares», y por tanto la Administración local no tiene a dónde dirigirse a la hora de imponer las sanciones.

El Concello realiza entonces ejecuciones subsidiarias, es decir, procede a los desbroces con sus propios fondos. El presupuesto municipal, de hecho, incluye una partida denominada «actuaciones de limpieza en parcelas de titularidad desconocida y no catastradas». En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado miércoles aparece un ejemplo: el Concello aprobó un presupuesto de 1.330 euros para desbrozar, retirar maleza y cortar eucaliptos en tres fincas de Cances, Baños de Arteixo y A Zapateira.

En los tres casos había órdenes de ejecución forzosa, emitidas entre noviembre del año pasado y enero de este, pero son «desconocidos los titulares de los citados terrenos». Estos, en teoría, deberían darse a conocer si lo ven en el BOE e ingresar al Concello la parte de los trabajos de limpieza que les toque abonar.

El actual plan municipal de prevención de incendios forestales fue aprobado en 2020, y define una red de «fajas secundarias de gestión de biomasa». Estas son fincas situadas en zonas «estratégicamente localizadas» y que hay que mantener limpias de vegetación para reducir los riesgos de incendio y mantener la seguridad de los vecinos. El documento también estudia la vegetación del municipio, fuertemente urbanizado, y concluye que el robledal y el bosque de ribera, el tipo de masas forestales que corresponderían por clima, no son relevantes. Las «formaciones más habituales», indica, son matorrales de toxos, uces y xestas, así como los prados y plantaciones de pinos y eucaliptos, así como los jardines y parques.

Y, aunque el municipio no ha sufrido incendios verdaderamente grandes que hayan amenazado a la ciudad, sí que ha vivido fuegos con cierta frecuencia. El plan municipal analizó los años 2008 a 2017 y señaló que se produjeron 125 incendios forestales, lo que supone 12,5 fuegos al año y que ardan 10,4 hectáreas anuales. Es decir, una superficie equivalente a casi 14,6 veces el campo de fútbol de Riazor. Solo una minoría de las parcelas quemadas están ocupadas por bosques o plantaciones de árboles: el 82,6% son de monte raso.

Los fuegos siguen siendo un problema reiterado. Este agosto un fuego calcinó 4.500 metros cuadrados (algo menos de media hectárea) en la zona de Os Rosales y obligó a cortar la Estrada dos Fortes, frente al Centro Municipal de Emprego de A Coruña y la residencia de mayores Remanso. Pero la estadística apunta a que los incendios forestales bajaron durante la década pasada. Entre 2008 y 2012 había en torno a una veintena cada año, pero entre 2013 y 2017 siempre se produjeron menos de diez y, ese último año, apenas se registraron dos casos.

Visma, con alto peligro

De las cuatro parroquias situadas fuera del núcleo urbano, solo hay una que se considera de «alta actividad incendiaria» de acuerdo con el plan de prevención de fuegos. Se trata de San Pedro de Visma, que comprende la zona oeste del municipio, incluyendo el lugar del incendio de Os Rosales de este año.

Además del núcleo del mismo nombre, y la zona hasta hace poco de casas bajas y fincas entre la tercera ronda y la ronda de Outeiro que se está urbanizando para construir pisos, la parroquia incluye las zonas verdes del monte de San Pedro y Bens, así como las parcelas en la zona de O Portiño y de la depuradora. En esta zona se produjeron 77 de los 125 fuegos que contabiliza la estadística municipal, es decir, tres de cada cinco. Y en ella, durante una década, se quemaron unas 74,6 hectáreas, las tres cuartas partes de las que ardieron en A Coruña.

Suscríbete para seguir leyendo