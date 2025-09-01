¿Entrará el coruñés Martín Yáñez en la nueva edición de Operación Triunfo?

Operación Triunfo desvelará el próximo viernes, 12 de septiembre, si el cantante coruñés Martín Yáñez participará en su próxima edición. El programa televisivo ha anunciado que “los elegidos” de OT 2025 se darán a conocer en una emisión exclusiva en Prime Video, antes del arranque de la nueva temporada previsto para el lunes 15 de septiembre, a partir de las 22.00 horas.

El joven coruñés, de 21 años, logró llegar a los castings finales de Operación Triunfo realizados en Barcelona el pasado mes de julio. Fue el único gallego seleccionado para las pruebas tras superar con éxito la primera fase con una versión de Lose Control, de Teddy Swims.

El vídeo de su actuación acumuló varios millones de visitas en redes sociales. A la espera de conocer una decisión que podría transformar su futuro profesional y personal, ya es protagonista de uno de los ‘momentazos OT’ en la nueva edición del famoso formato televisivo.