La Policía Nacional investiga la rotura de ventanillas en al menos cuatro coches estacionados en el paseo marítimo

Al menos cuatro coches han amanecido este lunes sin ventanillas en el estacionamiento del paseo marítimo ubicado detrás de la Hípica. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar la autoría de los daños ocasionados tras las denuncias registradas esta mañana por robos en vehículos en las inmediaciones de la Hípica durante el pasado fin de semana.

Uno de los vehículos que ha amanecido con los critales rotos detrás de la Hípica. / LOC

Los restos de los cristales todavía eran visibles a primera hora de esta mañana sobre el firme del aparcamiento. El 091 ha colocado un precinto en las ventanillas rotas mientras investiga el suceso ocurrido durante el fin de semana.