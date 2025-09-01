La Policía Nacional investiga la rotura de ventanillas en al menos cuatro coches estacionados en el paseo marítimo
Se han registrado denuncias por robos en vehículos ocurridos durante el fin de semana en la zona de la Hípica
Al menos cuatro coches han amanecido este lunes sin ventanillas en el estacionamiento del paseo marítimo ubicado detrás de la Hípica. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar la autoría de los daños ocasionados tras las denuncias registradas esta mañana por robos en vehículos en las inmediaciones de la Hípica durante el pasado fin de semana.
Los restos de los cristales todavía eran visibles a primera hora de esta mañana sobre el firme del aparcamiento. El 091 ha colocado un precinto en las ventanillas rotas mientras investiga el suceso ocurrido durante el fin de semana.
