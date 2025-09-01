Un rincón flamenco único escondido en Monte Alto

Uno de los escasos lugares donde aprender el flamenco en Galicia está escondido en el barrio de Monte Alto, detrás de una puerta azul celeste. El Olé Studio abrió hace un año, y empiezan el curso con más energías que nunca.

La cabeza del proyecto es Sandra Calderón, cantante y compositora coruñesa, con más de 15 años de experiencia en el mundo del flamenco. Ella desvela que «es un sueño» que tiene desde pequeña, y que el estudio resuelve las inquietudes que tenía cuando estaba intentando aprender flamenco hace años. «Para aprender los palos de flamenco, baile, compás, de dónde vienen los diferentes elementos yo siempre tenía que ir a Andalucía, aquí no había nadie. Toda mi formación tuvo que ser de forma autodidacta», señala.

Tras años recorriendo tablaos y aprendiendo de los maestros de otros lugares, Calderón quiere que otras personas con la misma pasión puedan disfrutar también del aprendizaje sin tener que irse al sur. «Las inquietudes que yo tenía seguro que en Galicia alguien más las va a tener, pensé», dice la cantante.

En Olé Studio se dan clases integrales de flamenco, desde canto compás o guitarra, hasta la historia de donde vienen los palos o baile. Las clases son pequeñas, lo que sirve para crear ese ambiente «familiar» que describe la cantante. «Todos los profesores que tenemos y yo nos dedicamos profesionalmente a la música, así que esto no es una academia de lunes a viernes, hay temporadas altas donde nosotros nos dedicamos a dar conciertos o a estar de gira, así que terminamos teniendo un trato muy directo con el alumno», dice la cantante.

A Calderón la inspiración para tirar por la tradición del sur en lugar de la del norte llegó con Camarón. «Yo recuerdo que de pequeña vi a ese hombre cantar y pasó algo diferente en mí», afirma. «Ver a un bailador, un guitarrista, un canto flamenco me hacía sentir como si tuvieran superpoderes, como que sentían de una forma diferente».

A pesar de que su amor por este arte la llevó a más de quince años de viajes y actuaciones por el sur del país, Calderón nunca perdió la referencia de Galicia. «Lo que queríamos con este estudio era tener un pequeño rincón del sur en el norte. Siempre llevando a Galicia por bandera, porque a final la música es universal y no tiene fronteras», afirma la compositora.

Los que llegan para aprender al estudio de Monte Alto son, sobre todo, coruñeses, explica Calderón, aunque también gente de Ourense o incluso algunas personas de Latinoamérica desplazadas a la ciudad por trabajo a las que les interesa aprender sobre este estilo. «Son personas a las que les llama mucho este estilo de música y que quieren aprender. Todos mis alumnos son gallegos e, increíblemente, tengo más chicos que chicas anotados a las clases en este momento», dice la profesora.

«Tengo unos alumnos que son súper apasionados, con un talento brutal. A mí me hace más ilusión todavía porque me veo como reflejada en eso», dice Calderón. Con el comienzo del curso arrancan ahora también las clases de guitarra, cajón y cante, pero Calderón tiene una visión más grande para el estudio. «La idea es preparar grupos para futuros proyectos, por ejemplo, como conjunto de zambombas flamencas, que requieren de mucha gente, de mucha percusión, de mucho cante... Y empezar a crear una cantera de gente flamenca, con esa pasión y que se puedan hacer también aquí en Galicia proyectos bonitos».