Se acerca el otoño, pero no todas las castañas son comestibles

Cuando se acerca el otoño en A Coruña es habitual ver a vecinos con bolsas de supermercado recogiendo castañas. Es el manjar de la época. Sin embargo, no todas valen. Es fácil diferenciarlas. Las que se pueden llevar a casa están cubiertas por un erizo muy espinoso que se abre cuando la castaña está madura. Este tipo se encuentra fácilmente en la zona de Elviña. En cambio, las castañas de indias tienen una cáscara más lisa o con puntitos blandos, no muy espinosa, y su fruto suele ser más grande y brillante, y de color marrón. Hace unos días, una vecina del parque de San Diego las estaba recogiendo, pero hay que recordar que no son comestibles, ni siquiera cocinadas, ya que son tóxicas.