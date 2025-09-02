Os antigos veciños nas festas de Elviña. "Isto ten algo especial que é difícil de explicar"
Ignacio Bermúdez, un dos membros da peña Os do Furancho de Elviña, lerá o sábado o pregón das festas desta parroquia coruñesa. El e os seus amigos son antigos residentes no lugar que volven con frecuencia alí para pasar o tempo libre
Esta fin de semana desenvolveranse as festas de San Vicenzo de Elviña, un núcleo de poboación rural que subsiste entre o campus universitario e a avenida de Alfonso Molina e no que os seus habitantes e os que foron noutrora resístense a que desapareza. Os actos festivos incluirán o Domingo unha actuación da Banda Municipal e un punto para deixar víveres con destino ao Banco de Alimentos, ademais dun mercado ecolóxico durante a mañá do sábado. O pregón será lido por Ignacio Bermúdez, un dos integrantes da peña Os do Furancho de Elviña, nacido no que daquela era unha aldea rural e que logo tivo que abandonala ante a imposibilidade de seguir residindo alí.
Malia que ten a súa casa en Vilaboa, é un dos moitos antigos veciños que retorna en canto pode a Elviña para gozar do seu tempo libre. «Fixérono entre os catro que organizan as festas, que son moi atrevidos e atrevidas», bromea Ignacio sobre quen lle elixiron para ler o pregón. «A inmensa maioría xa non vivimos aquí, porque aínda tendo terreos non puidemos construír neles», explica sobre o éxodo que sufriu Elviña nas últimas décadas. Pero o recordo aos antepasados no cemiterio parroquial e a actividade da asociación de veciños, da sociedade cultural Tempo Novo e do clube de fútbol Relámpago fai que moitos dos antigos residentes no lugar manteñan o vínculo con Elviña, segundo explica Ignacio, que destaca que o seu local social foi levantado e costeado polos propios veciños nos anos oitenta.
«Aínda que só sexa por funerais e por encherolas, intentamos reunirnos», detalla o pregoeiro sobre a vontade dos membros da súa peña de pasar con frecuencia por Elviña. Mesmo na pandemia non faltaron á súa cita, xa que ao non estar aberto o bar da localidade, optaron por reunirse na trastenda dunha tapicería para seguir degustando unha copa de viño. «Respectabamos máis ou menos as normas, xa que levabamos a máscara sempre, ata para beber», asegura Ignacio entre as gargalladas dos seus compañeiros.
«Eu son moito de última hora, aínda non teño nada redactado», confesa sobre o contido do pregón que lerá o sábado, aínda que avanza que versará sobre que Elviña «ten algo especial que é difícil de explicar». «É unha reserva, porque nunca deixaron construír, xa que desde os anos sesenta está afectada pola cuarta fase do polígono de Elviña, que foi como Bienvenido Míster Marshall, que foi benvido pero nunca chegou», sinala sobre a peculiar situación urbanística da zona.
Ignacio repasa as continuas expropiacións ás que se viron sometidos os habitantes de Elviña, como as da avenida de Alfonso Molina, Fertiberia, a Universidade da Coruña, a fábrica de armas e a terceira rolda, ademais do parque ofimático —hoxe barrio de Xuxán—, que derivou nun conflito prolongado durante máis de quince anos.
«A mesa da Moncloa foi do último mobiliario en chegar aquí», comenta sobre un carrete para cable sobre os que a súa peña toman os viños á sombra das árbores neste recuncho de Elviña. «Aquí debátese todo, de sexo e de rock and roll, e xúntanse os do PSOE e os do PP, que case nunca están de acordo», di con sorna Ignacio, quen tamén bromea co pelo roibo —igual que o de Trump— dun dos membros da peña, antigo emigrante nos Estados Unidos, polo que asegura que «non se sabe quen llo copiu a quen».
