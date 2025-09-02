Arranca una nueva fase de la obra de los Cantones en la plaza de la Aduana

Las obras en los Cantones entrarán mañana en una nueva fase, con el inicio de los trabajos de pavimentación en el entorno de la plaza de la Aduana, sede de la actual Subdelegación del Gobierno.La intervención, centrada en la pavimentación de este espacio, durará dos meses, un tiempo en el que, avanza el ayuntamiento, se concretarán actuaciones como la supresión y de la entrada al aparcamiento, que se cubrirá; una obra que definen como clave para que, en el futuro, discurran sobre él los carriles destinados al tráfico de vehículos. También se aprovechará esta intervención para disponer las nuevas piezas de piedra correspondientes a la superficie peatonal.

En este sentido, el Concello justifica que los dos meses establecidos para completar esta fase son necesarios para que dé tiempo a que las losas estructurales de hormigón, las del firme, tengan margen para forjar. En todo caso, avanzan que no habrá incidencias ni cortes al paso del tráfico rodado.

El tránsito de vehículos autorizados desde la avenida de la Marina podrá pasar por el carril que se acotará frente a la plaza de la Aduana, y los que lleguen a la altura del Teatro Colón —en dirección a la Marina— dispondrán de un desvío alternativo entrando por la calle Alcalde Manuel Casás, siguiendo por la avenida do Porto y, a continuación, entrando nuevamente a la Marina a través de la calle Ambrosio Feijóo, calles donde ya se trabajó, y en consecuencia, se puede circular.