El Ayuntamiento, en «trámites» con Hacienda y Educación por la casa Cornide

El Concello lleva años anunciando que reclamará la propiedad de la casa Cornide, actualmente de la familia del antiguo dictador Francisco Franco, pero aún no ha iniciado un proceso judicial, y la alcaldesa, Inés Rey, indicó este lunes que el proceso para que pase al patrimonio municipal es «jurídicamente más complejo» que el caso del pazo de Meirás, un inmueble de los Franco que sí pasó a ser de titularidad pública. La regidora señaló que hay que anular la «teórica subasta» del Ayuntamiento en 1962, por la que Pedro Barrié de la Maza adquirió el edificio para luego vendérselo por «un precio simbólico» a Carmen Polo, esposa de Franco. Para ello, indicó la regidora, hay que contar con informes de los ministerios de Hacienda y Educación, y, según han ampliado fuentes del Gobierno local a este diario, por el momento continúan los «trámites» con el Estado.

Como ya publicó este diario, el Concello solicitó al Estado que revisase sus propios acuerdos, para aclarar si, antes de su venta, la casa Cornide fue desafectada como bien de dominio público y si había base para que el Ejecutivo central reclamase la propiedad. Pero el Gobierno indicó que, en base a la documentación, la casa perdió formalmente su carácter de dominio público a través de un acta de transmisión entre el Ministerio de Educación Nacional y el de Hacienda pocos años antes de la subasta, con lo que, cuando se materializó la permuta entre el Estado y el Ayuntamiento, ya no era un bien de dominio público. Así, la reclamación depende «al 100% del Ayuntamiento». Fuentes del Gobierno local señalan que siguen las conversaciones con Economía y Hacienda, ministerios con los que «estamos en contacto», pero que se están realizando «trámites que llevan tiempo».

Rey indicó este lunes que habrá que hacer una revisión de oficio de las decisiones del Ayuntamiento en los años 60 para, después, «continuar con el camino judicial» ya en los tribunales. «Tiene cierta complejidad», insistió, pero aseguró que «seguimos trabajando para poder recuperar la casa». La regidora también señaló que el mes pasado «los Franco acataron la ley», y abrieron «finalmente» la casa Cornide al público, como se les había exigido, aunque afirmó que realizan «el mínimo imprescindible», con «pocas visitas» y «pocas horas».

Reunión por la Memoria

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, se reunió ayer por la tarde con Rey para abordar el trabajo del Concello «por la dignificación de las víctimas de la Dictadura». El Concello, apoyado en informes del Instituto Cornide de Estudos Coruñeses, pide al Estado que se declaren Lugares de Memoria Democrática tanto la casa Cornide como la casa Casares Quiroga, donde residió el político republicano del mismo nombre y el entorno de la Torre de Hércules. Allí se encuentran varios lugares significativos por la represión franquista: la prisión provincial, la península de punta Herminia, el monumento Menhires pola paz, el Monumento a los fusilados de la Guerra Civil, el cementerio de San Amaro y el memorial Xermolos da Paz e Liberdade. Según afirmó en mayo el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, declarar la vieja prisión Lugar de Memoria sería una «palanca muy importante» para rehabilitar el edificio, en estado de deterioro y sobre cuya propiedad discuten Estado y Concello en los tribunales.

La declaración como una localización como lugar de Memoria Democrática implica que el Estado reconoce que allí se desarrollaron «hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva», pero ni el Ayuntamiento ni el Estado han declarado si ha habido avances para la declaración de los que se encuentran en A Coruña. La regidora aseveró que A Coruña «fue, es y será una ciudad comprometida con los valores democráticos y con la justicia histórica» y que la memoria es «un pilar fundamental para entender quiénes somos como sociedad». El Ejecutivo central va a iniciar la tramitación para que adquiera esta designación el Pazo de Meirás, así como la isla de San Simón y la vieja cárcel de Lugo.

La Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica de A Coruña, junto con decenas de entidades memorialistas, se ha opuesto al acto tachándolo de «propaganda», ya que solo se trata de un «inicio de procedimiento, sin compromisos reales ni garantías para la preservación de la memoria».

La Comisión también criticó que el Estado haya restringido las visitas al Pazo , prohibiendo que el público accediera a lugares que antes, cuando el edificio estaba bajo control de la familia Franco, eran visitables. «Con la pasividad y la complicidad de la Xunta de Galicia, que permitió cerrar las Torres de Meirás a uso público y sustituyó esa visita por una visita a los jardines exteriores», denunció el presidente de la CRMH, Carlos Babío.

Los memorialistas reivindican que el Pazo sea declarado Lugar de Memoria Democrática con «garantías, legalidad y transparencia» y que se diseñe un plan de usos públicos «claros» y «centrado en la verdad histórica». La CRMH también pide que la titularidad y gestión del edificio y sus terrenos sean transferidas a la Xunta de Galicia, para que el pazo sea de «uso y disfrute del pueblo gallego» y que se trabaje en la «recuperación de otras propiedades expoliadas por la familia Franco», entre ellas la Casa das Cunchas, al lado de los terrenos de Meirás, y la Casa Cornide.

Visita de Estado en Meirás para iniciar el expediente del Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno de España anunciará este martes el expediente para designar al Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática. Sin embargo, se han encontrado de frente con el asociacionismo memorialista, que acusa al Estado de «manipular el relato» y de «usurpar» el protaganismo del pueblo gallego, razón por la que organizarán movilizaciones antes del acto organizado en Meirás.