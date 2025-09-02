Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáritas inicia el viernes su última entrega de material escolar

Voluntarios de Cáritas. | | I.L./R.

Voluntarios de Cáritas. | | I.L./R.

RAC

A Coruña

Cáritas iniciará el viernes la segunda y última entrega de material escolar y equipamiento deportivo para el curso 2025-2026, que beneficiará a 767 niños y adolescentes de 445 familias, aunque se prevé que se puedan sumar algunas más con inscripciones de última hora. El reparto se centrará en tratar de dotar de mochilas y estuches a todos los cursos, mandilones a alumnos de Infantil, y material escolar prioritario a Infantil y Bachillerato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents