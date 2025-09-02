Cáritas inicia el viernes su última entrega de material escolar
A Coruña
Cáritas iniciará el viernes la segunda y última entrega de material escolar y equipamiento deportivo para el curso 2025-2026, que beneficiará a 767 niños y adolescentes de 445 familias, aunque se prevé que se puedan sumar algunas más con inscripciones de última hora. El reparto se centrará en tratar de dotar de mochilas y estuches a todos los cursos, mandilones a alumnos de Infantil, y material escolar prioritario a Infantil y Bachillerato.
