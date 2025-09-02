Cribado de cáncer colon, un ‘salvavidas’ que ‘agarran’ solo la mitad de los citados en A Coruña

El cáncer de colon es el tumor más frecuente y el segundo en mortalidad. Tanto que, cada año, se diagnostican casi 41.000 nuevos casos en España y cerca de 3.000 en Galicia, más de la tercera parte (41%) en la provincia de A Coruña, según los datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). La principal medida para modificar el curso de la enfermedad, precisamente por anticipar su diagnóstico, e incluso para prevenir su desarrollo, es el cribado general en la población mayor de 50 años. Consiste en una prueba de detección de sangre oculta en heces que se recomienda realizar, cada dos años, a partir de la quinta década de la vida, siempre y cuando no se tengan antecedentes familiares directos que hayan sufrido cáncer colorrectal a edad temprana, en cuyo caso se adelantaría.

«La detección precoz del cáncer colorrectal es sumamente importante. Diagnosticar esta enfermedad en las primeras fases garantiza una mayor efectividad de los tratamientos, así como un porcentaje más elevado de curación o de cronificación», resalta Iria Villar, técnica de prevención e información de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, entidad que anima a participar en el cribado de cáncer colorrectal, un salvavidas que agarran solo la mitad de los citados pese a que, inciden desde la asociación, «si se detecta a tiempo, el 90% de los pacientes pueden sobrevivir» a una enfermedad que, solo el año pasado, se diagnosticó a más de 1.100 personas en la provincia coruñesa.

Y es que, aunque en Galicia unos 800.000 ciudadanos de entre 50 y 69 años tienen derecho a participar en el programa de detección de cáncer colorrectal, el porcentaje de respuesta entre los convocados, en 2023, alcanzó un 54,59% —según los últimos datos extraídos del informe de resultados del Programa Galego de Detección Precoz do Cancro Colorrectal—. Esto significa que más de 360.000 personas de esa franja de edad aún no se han hecho el test de detección de sangre oculta en heces —«una prueba pulcra, no invasiva y que apenas lleva dos minutos», destacan desde la Junta Provincial de la AECC—, aumentando su riesgo de desarrollar esa enfermedad.

«Son diez puntos por debajo del 65%, porcentaje mínimo de participación para que un programa de cribado sea eficaz», advierten desde la asociación, antes de recordar que el cribado de cáncer colorrectal no solo favorece el diagnóstico precoz de esta dolencia, sino que «permite detectar lesiones premalignas o pólipos que, en un futuro, pueden convertirse en tumores malignos» y «así, extirparlos».

Uxía Rodríguez, nutricionista de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña. / LOC

Invitación a domicilio

Exponen desde la Junta Provincial de la AECC que, para informar sobre el cribado de cáncer colorrectal, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) envía una invitación a los ciudadanos de 50 a 69 años con tarjeta sanitaria, en una carta remitida, directamente, a sus domicilios. La comunicación viene acompañada de un folleto explicativo y del material necesario para la toma de la muestra de heces, que se puede depositar en el centro de salud más cercano.

Desde allí, se envía a analizar al laboratorio y, «solo cuando el resultado es positivo, se realiza una colonoscopia», especifican desde la AECC, antes de considerar que, aunque el cribado de cáncer colorrectal está en marcha ya, «al cien por cien», en toda Galicia, «su implantación es relativamente reciente». «Y los cribados siempre necesitan un tiempo de implantación para conseguir esas tasas de participación tan altas como las que tenemos, por ejemplo, en el de cáncer de mama», reconocen.

Prevención primaria

Junto con la participación en el cribado, la otra pata «primordial» para evitar el desarrollo del cáncer colorrectal es «la prevención primaria», recuerdan desde la Junta Provincial de la AECC. «Resulta fundamental seguir una dieta rica en alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras, frutos secos y cereales integrales», subraya Uxía Rodríguez, nutricionista de la asociación, quien hace hincapié en que todos esos alimentos «cuentan con compuestos antioxidantes y fibra dietética, que favorece el tracto intestinal, reduce la inflamación y alimenta nuestra microbiota».

Rodríguez detalla, asimismo, qué productos deberíamos reducir al máximo, o incluso eliminar de nuestra dieta, para minimizar el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. «Habría que evitar el consumo de carnes rojas, sobre todo procesadas —como embutidos, fiambres o salchichas, entre otros productos—, que se asocian con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, al igual que acontece con el alcohol», recomienda la nutricionista de la Junta Provincial de la AECC, quien aconseja, asimismo, «no tomar alimentos ultraprocesados, que poseen una mayor cantidad de azúcar».