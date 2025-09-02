La Fundación Mª José Jove abre la inscripción en ‘Yoga en Familia’

La Fundación María José Jove (FMJJ) abrió ayer el plazo de inscripción para el primer trimestre de Yoga en Familia, un taller inclusivo en el que familias con menores a partir de 5 años ejercitan mente y cuerpo mediante la práctica del yoga. El principal objetivo es fomentar hábitos saludables, trabajando las capacidades físicas a través del juego y de la conciencia corporal.

Las tres sesiones de este primer trimestre de curso se celebrarán en la sede de la FMJJ, los sábados 27 de septiembre, 25 de octubre y 29 de noviembre, en horario de 11.30 a 13.00 horas. La inscripción en la actividad puede realizarse a través de la página web de la Fundación María José Jove (www.fundacionmariajosejove.org), hasta el próximo 12 de septiembre. Las plazas son limitadas.