La Fundación Mª José Jove abre la inscripción en ‘Yoga en Familia’
El taller inclusivo se dirige a familias con menores desde 5 años
La Fundación María José Jove (FMJJ) abrió ayer el plazo de inscripción para el primer trimestre de Yoga en Familia, un taller inclusivo en el que familias con menores a partir de 5 años ejercitan mente y cuerpo mediante la práctica del yoga. El principal objetivo es fomentar hábitos saludables, trabajando las capacidades físicas a través del juego y de la conciencia corporal.
Las tres sesiones de este primer trimestre de curso se celebrarán en la sede de la FMJJ, los sábados 27 de septiembre, 25 de octubre y 29 de noviembre, en horario de 11.30 a 13.00 horas. La inscripción en la actividad puede realizarse a través de la página web de la Fundación María José Jove (www.fundacionmariajosejove.org), hasta el próximo 12 de septiembre. Las plazas son limitadas.
