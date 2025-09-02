Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 2 de septiembre

Conciertos, exposiciones, actividades... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Exposición 'Quino na música' en Palexco.

Exposición 'Quino na música' en Palexco. / Germán Barreiros / Roller Agencia

RAC

Bautismo de marcha nórdica en familia

18.00 horas | La Asociación de Montañeros Independientes organiza esta actividad deportiva al precio de cinco euros que se iniciará en su local. Información en el 667 96 72 27.

Montañeros Independientes. Calle Padre Sarmiento, 8

‘Quino na música’

Homenaje de Viñetas desde o Atlántico a la obra del dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Teixugo, Quino (1932-2020), centrada en su relación con la música.

Sala Palexco

