Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 2 de septiembre
Conciertos, exposiciones, actividades... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Bautismo de marcha nórdica en familia
18.00 horas | La Asociación de Montañeros Independientes organiza esta actividad deportiva al precio de cinco euros que se iniciará en su local. Información en el 667 96 72 27.
Montañeros Independientes. Calle Padre Sarmiento, 8
‘Quino na música’
Homenaje de Viñetas desde o Atlántico a la obra del dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Teixugo, Quino (1932-2020), centrada en su relación con la música.
Sala Palexco
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña