Hurta una tarjeta de crédito de un auto, la usa en un Burger King de A Coruña y lo ‘caza’ la cámara

La Audiencia Provincial ha condenado a 21 meses de prisión a un hombre que robó varios efectos a una mujer que los había dejado dentro de un automóvil, entre ellos una tarjeta de crédito que el delincuente usó para hacer pagos en el Burger King, máquinas de vending y un establecimiento de la ONCE. El Juzgado lo Penal nº1 lo había condenado a 30 meses de cárcel, pero se le redujo por ser adicto a drogas.

Según la Audiencia, el hombre hurtó varios efectos valorados en 518 euros del coche, sin usar la fuerza (aunque dejó daños en la puerta «que no constan tasados»), cuando estaba aparcado en loa localidad oleirense de Santa Cristina. Entre ellos se encontraban unas gafas de sol Raiban, dos carteras y un bolso pequeño, así como una tarjeta bancaria que empleó para defraudar unos 117 euros. «Poco después» de hurtar la tarjeta realizó pagos con ella en un Burger King situado en A Coruña, cuyas cámaras lo identificaron con «claridad», y esa noche la empleó para comprar en máquinas expendedoras. Al día siguiente pagó con ella en un establecimiento de la ONCE.

El Juzgado de lo Penal que emitió la primera sentencia sobre el caso condenó al hombre a ocho meses de prisión por hurto y 22 meses por estafa continuada. Pero la Audiencia Provincial valoró que fuma cocaína a diario, además de hachís, y rebajó la pena porque cometió los hechos por su «grave drogodependencia».