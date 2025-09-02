Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio bajo el viaducto de Juan Flórez y Alfonso Molina obliga a cortar un carril de circulación durante 15 minutos

El corte no provocó alternaciones debido a la escasa densidad de tráfico que había a la hora del incidente, sobre las 07.30h

Vehículos de bomberos de A Coruña.

Vehículos de bomberos de A Coruña. / LOC

RAC

Un pequeño incendio declarado en la mañana de este martes en el viaducto de Juan Flórez, ubicado bajo la avenida de Alfonso Molina, en el acceso hacia A Falperra, ha obligado a cortar el tráfico durante quince minutos en el carril derecho de la calzada, en dirección salida de la ciudad. El fuego se originó en un colchón y unos cartones que ardieron bajo el puente. Aunque no causó daños, la Policía Local tuvo que cerrar un carril hasta la llegada de los bomberos, que realizaron las labores de extinción. Según explican en la sala de pantallas de la policía, el corte no provocó alteraciones al tráfico debido a la escasa densidad de circulación que había a la hora del incidente, sobre las 07.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  2. La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
  3. El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
  4. El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
  5. Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
  6. Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
  7. 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
  8. Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña

La residencia de A Coruña financiada por la Fundación Amancio Ortega, pendiente de gestor y licencia de ocupación

La residencia de A Coruña financiada por la Fundación Amancio Ortega, pendiente de gestor y licencia de ocupación

El Recorda Fest monta ya su escenario en el puerto coruñés

El Recorda Fest monta ya su escenario en el puerto coruñés

Coruñeses en los grandes incendios gallegos: «Es lo más grande que viví como bombero»

Coruñeses en los grandes incendios gallegos: «Es lo más grande que viví como bombero»

Un incendio bajo el viaducto de Juan Flórez y Alfonso Molina obliga a cortar un carril de circulación durante 15 minutos

Un incendio bajo el viaducto de Juan Flórez y Alfonso Molina obliga a cortar un carril de circulación durante 15 minutos

Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler

Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler

Cribado de cáncer de colon, un ‘salvavidas’ que ‘agarran’ solo la mitad de los citados en A Coruña

Cribado de cáncer de colon, un ‘salvavidas’ que ‘agarran’ solo la mitad de los citados en A Coruña

La calle Real de A Coruña esconde estos tres edificios históricos que pasan desapercibidos para los turistas

La calle Real de A Coruña esconde estos tres edificios históricos que pasan desapercibidos para los turistas

Cáritas inicia el viernes su última entrega de material escolar

Cáritas inicia el viernes su última entrega de material escolar
Tracking Pixel Contents