Un incendio bajo el viaducto de Juan Flórez y Alfonso Molina obliga a cortar un carril de circulación durante 15 minutos

Un pequeño incendio declarado en la mañana de este martes en el viaducto de Juan Flórez, ubicado bajo la avenida de Alfonso Molina, en el acceso hacia A Falperra, ha obligado a cortar el tráfico durante quince minutos en el carril derecho de la calzada, en dirección salida de la ciudad. El fuego se originó en un colchón y unos cartones que ardieron bajo el puente. Aunque no causó daños, la Policía Local tuvo que cerrar un carril hasta la llegada de los bomberos, que realizaron las labores de extinción. Según explican en la sala de pantallas de la policía, el corte no provocó alteraciones al tráfico debido a la escasa densidad de circulación que había a la hora del incidente, sobre las 07.30 horas.