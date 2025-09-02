Un incendio bajo el viaducto de Juan Flórez y Alfonso Molina obliga a cortar un carril de circulación durante 15 minutos
El corte no provocó alternaciones debido a la escasa densidad de tráfico que había a la hora del incidente, sobre las 07.30h
Un pequeño incendio declarado en la mañana de este martes en el viaducto de Juan Flórez, ubicado bajo la avenida de Alfonso Molina, en el acceso hacia A Falperra, ha obligado a cortar el tráfico durante quince minutos en el carril derecho de la calzada, en dirección salida de la ciudad. El fuego se originó en un colchón y unos cartones que ardieron bajo el puente. Aunque no causó daños, la Policía Local tuvo que cerrar un carril hasta la llegada de los bomberos, que realizaron las labores de extinción. Según explican en la sala de pantallas de la policía, el corte no provocó alteraciones al tráfico debido a la escasa densidad de circulación que había a la hora del incidente, sobre las 07.30 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña