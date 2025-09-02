La mayor parcela solicitada en Langosteira supera el primer trámite

La solicitud de Exolum para instalarse en el puerto exterior de A Coruña continúa su curso sin obstáculos después de que el martes concluyese el plazo para la presentación de proyectos alternativos. En el mes transcurrido desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la apertura del trámite de competencia, ninguna empresa ha presentado una propuesta similar. La Autoridad Portuaria confirma así que la iniciativa de la multinacional energética sigue adelante como única candidatura.

La petición se trata de la mayor concesión administrativa solicitada en Langosteira desde su puesta en marcha. Exolum, compañía líder en transporte y almacenamiento de productos refinados, químicos y biocombustibles en Europa y séptima a nivel mundial en volumen, pretende construir y explotar una terminal marítima de graneles líquidos sobre una superficie de 100.000 metros cuadrados. Para contextualizar la magnitud del proyecto, la concesión de Repsol en la misma dársena, una de las más relevantes hasta la fecha, ocupa 30.000.

La firma, antes conocida como CLH y antes como Campsa, plantea además habilitar instalaciones de carga y descarga tanto por vía marítima como terrestre, incluyendo conexiones ferroviarias. El proyecto se enmarca en la estrategia de la compañía de acompañar al sector energético en su transición hacia fuentes limpias. Según adelantó la empresa, en Langosteira trabajará con biocombustibles de primera y segunda generación, amoniaco renovable y metanol, entre otras posibles materias, en un contexto de fuerte transformación del mercado.

Fase de análisis

Una vez cerrado el plazo para que otras compañías compitiesen por la concesión, la Autoridad Portuaria afronta ahora la fase de análisis técnico de la propuesta. «La Autoridad Portuaria analizará con detalle el proyecto», han señalado fuentes de la institución. El examen servirá para determinar si son necesarias modificaciones o ajustes en la iniciativa presentada.

Tras esa revisión, el procedimiento contempla un periodo de exposición pública, en el que ciudadanos y entidades podrán formular alegaciones. De forma paralela, la Xunta deberá pronunciarse en materia medioambiental, un aspecto clave dada la dimensión de la futura instalación.

La compañía ya cuenta con una planta en la avenida de Fisterra dedicada a la logística de productos petrolíferos. Con el salto a Langosteira, pretende disponer de un puerto base desde el que anticipar medidas para su reconversión hacia energías limpias, apoyando a los productores en ese tránsito.

La elección de A Coruña responde a motivos estratégicos. La empresa valora la accesibilidad marítima de la dársena, su capacidad operativa y su carácter multimodal, que permite conectar el transporte marítimo con el ferroviario y el terrestre. Desde la Autoridad Portuaria destacaron cuando se produjo la solicitud la importancia de que un operador de referencia internacional eligiese Langosteira.

Si la tramitación avanza según los plazos previstos y la iniciativa obtiene las autorizaciones necesarias de las administraciones, Exolum calcula que podrá desarrollar la instalación entre 2029 y 2030.