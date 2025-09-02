Miguel Iglesias conquista el Concurso de Piano de Ibiza
A Coruña
El coruñés Miguel Iglesias Lista ha ganado el XXVI Concurso Internacional de Piano de Ibiza en la categoría general. El talentoso músico, que tiene 23 años, se convierte así en el primer participante en la historia del emblemático certamen que vence en las modalidades juvenil y general en dos años distintos. La destreza del joven pianista coruñés cautivó al exigente jurado. El segundo premio recayó en el surcoreano Kyeongseo Lee, mientras que el tercer premio fue para su compatriota Wooseok Choi.
