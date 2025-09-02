¿Cómo define su álbum Puertas?

Es un álbum bastante conceptual, por más que parezca muy simple el sustantivo de las puertas, digamos, como nombre, pero tiene mucha carga simbólica. Nosotros lo imaginamos como un ser humano, un viajero que va atravesando un laberinto infinito de puertas, haciendo un paralelismo, un correlato entre lo que es enfrentarnos a puertas simbólicas y tomar decisiones. Como seres humanos, somos un resumen de las decisiones que hemos tomado hasta hace un segundo atrás y eso es lo que nos define, para bien o para mal. En cada canción hay un enfrentamiento ante una puerta cerrada que no sabemos qué hay del otro lado; puertas que, como dice la canción, hemos golpeado en momentos que precisamos ayuda y no se han abierto; puertas por las que hemos entrado y no nos gustó lo que pasaba ahí adentror; puertas que el derecho de admisión no nos dejó entrar injustamente...

¿Qué puertas desea abrir la banda y cuáles se han cerrado?

Por suerte siempre está el desafío de abrir nuevas puertas. Cada gira, cada proyecto nuevo, cada disco nuevo, lo vemos siempre encalado con ese riesgo, digamos, de atravesar umbrales. Hubo una puerta que se abrió para nosotros y que es la que nos cambió mucho la vida, artísticamente y personalmente, que fue el disco Raro allá en el 2006. A partir de ahí entramos a una especie de portal que nos hizo pasar a un mundo desconocido. La banda no ha parado de crecer, los viajes y las giras y todo. Ojalá que siempre haya puertas para descubrir, para seguir abriendo. Este año, por ejemplo, además de la gira por España y un montón de lugares a los que vamos por primera vez, hay unos shows muy importantes en Latinoamérica.

Tocan diferentes estilos en las ocho canciones que componen el disco, ¿cuáles son sus referencias, de quiénes beben?

Es un cóctel muy complicado de hacer porque yo siempre digo que además de, obviamente, las influencias musicales o de cuestiones que nos han gustado de toda la vida, hay un altísimo componente lírico en el Cuarteto. Nuestras referencias como lectores de autores latinoamericanos, de habla hispana, de todo lo que tiene que ver artísticamente... En Puertas es muy fuerte la presencia del arte surrealista, desde la portada del disco y todos esos guiños surrealistas que hay, están impregnados en las canciones. Es un disco guitarrero, con más distorsión y un poco más rockero que Lámina Once, pero que mantiene ese eclecticismo del Cuarteto de pedir prestado a otros géneros cuando la canción artísticamente lo pide. Me parece que ese cóctel es quizás también un poco la conexión que tenemos con el público joven.

En el mundo en general y en la industria de la música en particular, ¿es necesario hacer más autocrítica?

Y va en cada uno eso, me parece, ¿no? Yo te lo puedo decir desde mi punto de vista personal, la autocrítica es continua, es más, sale desde el momento mismo de la composición de las canciones. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo mostrarle una canción a otra persona, por más confianza que tenga. Creo que es indispensable hacer autocrítica, no le veo otro camino.

¿Cuánto les inpira la realidad actual en sus letras?

Mucho. Vamos a entrar en una discusión de espacio-tiempo y mirá que no quiero hacerla, pero cada momento real de la realidad es lo que a mí me ha movilizado para componer. Me siento como bastante contemporáneo, entre comillas, de intentar tocar temas actuales, pero que no sean una moda. Que la canción sea más atemporal y tenga una vida útil, más allá de algo que esté sucediendo en un momento que quizás sabemos que puede pasar de moda. Nos sentimos muy conectados a la realidad. Por algo pasa eso de seguir llegando a generaciones jóvenes.

¿Qué esperan de su paso por España?

Siempre hemos tenido un nexo con España que se cortó un poco en la pandemia. Ir a ciudades nuevas está en el ADN de la banda. La gente lo agradece un montón porque si no tiene que trasladarse a otra ciudad más grande.

Empezaron en los años 80, ¿cómo ha evolucionado el grupo desde entonces y qué nuevos objetivos se marca?

Ha sido una continua evolución. Yo creo que artísticamente uno va puliendo un montón de cosas, la historia del Cuarteto es muy particular porque también empezamos con algo muy amateur y como todos hacíamos nuestros estudios académicos y curriculares, digamos, la música era un hobby. Somos muy poquitos los que vivimos de la música aquí en Uruguay. Yo creo que la única solución para eso es salir del país. El 98% de nuestros shows son fuera de acá. Eso ha incidido muchísimo en la evolución artística. Somos 5 músicos pero viajamos 14 personas, imagínate lo que es la movilización de todos. Y a nivel compositivo, yo siempre digo que a mí me gusta escribir las canciones desde mi edad biológica. Por más que a veces me conecto obviamente con el Roberto más joven, le pido ayuda para algo, pero por lo general me ha servido para recibir inspiración del momento que me está tocando vivir. Obviamente con la experiencia acumulada de un montón de cosas.