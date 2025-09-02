Pacto entre el sector legal y la Sinfónica
El Consorcio para la Promoción de la Música acordó firmar un convenio con el sector legal para impulsar la Sinfónica. En la reunión participaron los Colegios de Abogados, Procuradores, Economistas, Gestores Administrativos de Galicia, Administradores de Fincas, entre otros colectivos.
