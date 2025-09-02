El Recorda Fest monta ya su escenario en el puerto coruñés

La organización del festival Recorda Fest inició este lunes el montaje en el muelle de la Batería del escenario en el que actuarán los artistas participantes en esta cita musical, que se desarrollará los próximos viernes y sábado en el recinto portuario.

En la primera de esas jornadas Álex Wall será el encargado de abrir el programa a las 16.00 horas, tras lo que actuarán Griso, Nena Daconte, Marlena, Xoel López, Lori Meyers y La La Love You. Ultraligera será el último en subir al escenario a las 02.10 horas. El sábado será Efecto Pasillo quien inicie los conciertos, seguido de Fran Perea, Despistaos, Leire Martínez, Álvaro de Luna, La Reina del Flow, Kate Ryan, Juan Magán y Henry Méndez, quien cerrará desde las 02.35 horas.