El Recorda Fest monta ya su escenario en el puerto coruñés
A Coruña
La organización del festival Recorda Fest inició este lunes el montaje en el muelle de la Batería del escenario en el que actuarán los artistas participantes en esta cita musical, que se desarrollará los próximos viernes y sábado en el recinto portuario.
En la primera de esas jornadas Álex Wall será el encargado de abrir el programa a las 16.00 horas, tras lo que actuarán Griso, Nena Daconte, Marlena, Xoel López, Lori Meyers y La La Love You. Ultraligera será el último en subir al escenario a las 02.10 horas. El sábado será Efecto Pasillo quien inicie los conciertos, seguido de Fran Perea, Despistaos, Leire Martínez, Álvaro de Luna, La Reina del Flow, Kate Ryan, Juan Magán y Henry Méndez, quien cerrará desde las 02.35 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La alternativa para optar a un piso que busca socios en A Coruña
- El orgullo de Monte Alto se viste en el barrio
- El autor del atropello masivo de A Coruña tiene antecedentes, pero de hace veinte años
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña