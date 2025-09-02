La residencia de Eirís, pendiente de elegir gestor y la licencia de ocupación

La Xunta ultima los trámites para que la nueva residencia de mayores de Eirís, construida, financiada y equipada por la Fundación Amancio Ortega, abra a final de año, como estaba previsto. Según fuentes de la Consellería de Política Social, la tramitación de la contratación del gestor que se encargará de las instalaciones «sigue su curso y se mantienen las previsiones».

El Gobierno gallego recuerda, no obstante, que todavía está pendiente la licencia de primera ocupación, que tiene que entregar el Concello. Fuentes municipales informan de que «las tasas» de este permiso se pagaron «el 25 de agosto», por lo que apenas ha pasado una semana y ya están en tramitación.

El nuevo centro de cuidados es el cuarto que la entidad entrega al Gobierno gallego, y también el de mayor dimensión, 12.000 metros cuadrados, lo que le permite añadir 30 plazas más que en las otras ciudades. En total, se ofrecerán 150 plazas públicas.

Aunque el espacio se presentó en mayo, con una visita institucional, todavía está pendiente resolver la gestión del centro, que no será pública, sino que será adjudicada a una empresa por concurso. La licitación se abrió en marzo, con un presupuesto base de 7,9 millones de euros. Se han presentado 14 empresas, las grandes del sector, entre ellas una del grupo Eulen y otra de Clece, filial de ACS, que preside Florentino Pérez; Ilunion, de la ONCE; Vitalia Home, especializada en residencias; Planiger, del grupo Amavir; o Mimara Residencial, que lleva más de una treintena de establecimientos para mayores.

La residencia de Eirís es un edificio de tres plantas que cuenta con un total de 51 habitaciones dobles, con vistas a la ría, y 48 individuales, además de una amplia oferta de servicios para los futuros residentes. Los mayores que vivan en el centro podrán disfrutar de comida preparada en la propia cocina industrial de la residencia, además de servicio de podólogo y peluquería, gimnasio y salas de entretenimiento.