Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler: estos son los datos de mujeres y jóvenes

Los sueldos de los asalariados coruñeses son los segundos más altos de los siete principales municipios gallegos, solo detrás de los de Santiago, pero en ninguna otra gran ciudad de Galicia los trabajadores tienen que hacer un esfuerzo semejante para alquilar un piso. Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), la media del salario bruto en la ciudad, es decir, del sueldo antes de descontar las cotizaciones y prorreateando pagas extras, llegó a los 2.335 euros este marzo, el último mes con datos. Pero, al mismo tiempo, la media de los alquileres que se contrataron en el primer trimestre fue de 704 euros, cerca del 30,2% del sueldo bruto. A Coruña es la única de las ciudades gallegas en las que se sobrepasa la cifra del 30%.

Solo hay un gran municipio que se acerca, Vigo, que tiene sueldos medios un poco más bajos y arrendamientos que cuestan 39,2 euros menos. En esta ciudad el porcentaje de sueldo bruto dedicado a pagar el arrendamiento es de cerca del 29,8%. Siempre utilizando los datos de sueldos del IGE y las cifras de coste del alquiler del Observatorio da Vivenda de la Xunta, el porcentaje sigue descendiendo en Pontevedra (28,6%), Lugo (26,2%), Santiago (26%), Ourense (25%) y Ferrol (23,9%.

Y estos datos solo muestran una parte de la realidad que sufren los coruñeses que arriendan. Por una parte, los trabajadores no perciben el salario bruto, sino que se les retiene una parte con el IRPF, y tienen menos dinero disponible para pagar los alquileres. Las cuotas varían según la situación del trabajador, pero suponiendo que el coruñés que cobra el salario medio es una persona de 35 años, soltera y sin hijos a su cargo, el salario neto que le queda al mes sería de unos 1.766 euros, con lo que el alquiler medio se le llevaría, prácticamente, el 40% del salario.

Por otra parte, la media del IGE incluye solo a los trabajadores del régimen general (excluyendo a autónomos y a grupos como los trabajadores del mar y del carbón), y hace un promedio de todos los asalariados, incluyendo los que tienen más edad, salarios más altos y, probablemente, más probabilidades de tener un piso en propiedad. Si solo se cuentan los trabajadores de menos de 30 años, el sueldo bruto medio es de unos 1.564 euros, y el neto, suponiendo un empleado de 25 años, soltero, sin hijos a su cargo ni ningún tipo de discapacidad, baja a los 1.240 en doce pagas. El alquiler supone ahora el 45% del salario bruto, y el 57% del salario neto.

Y también hay una diferencia importante entre sexos, pues las mujeres ganan menos que los hombres. El salario femenino promedio es de 2.222 euros, que se convierten en menos de 1.700 netos para una trabajadora sin circunstancias especiales. El esfuerzo financiero para alquilar es de prácticamente el 31,7% de su salario bruto, mientras que el alquiler tipo se lleva el 41,6% de su sueldo neto, si no comparte piso.

Estos porcentajes rebasan el límite que recomienda el Banco de España para el gasto en vivienda. El jefe de la División de Educación financiera de la entidad financiera, Roberto España, calculaba el año pasado en RTVE que no conviene que una unidad familiar gaste más del 30% de los ingresos netos en el alquiler o la hipoteca, para poder «tener una holgura razonable en el resto de nuestros gastos». Vivir solo se ha convertido, así, en un lujo para los trabajadores de la ciudad, en especial para los jóvenes y las mujeres. El Concello promovió la declaración del municipio como zona de alquiler tensionado, y el Estado le ha dado el visto bueno este verano, lo que supondrá límites a las subidas de precios durante los próximos años, si bien los detractores de la medida sostienen que retirará pisos del mercado.

Solo un barrio bajo el 20%

De los distritos de A Coruña, solo hay un barrio en el que el alquiler medio suponga menos de una quinta parte del sueldo bruto: el 15190, que incluye Feáns y Novo Mesoiro y queda en el 19,5%. Pero, usando los datos del Observatorio da Vivenda entre abril de 2024 y marzo de 2025, el alquiler medio del 15004 (la zona de la plaza de Lugo e inicio de Juan Flórez) se aproximó a los 900 euros, el 38,4% del salario bruto.

La barrera del 30% del salario bruto se sobrepasa en cinco distritos, de los doce con los que cuenta la ciudad. En el 15003, la zona del Orzán, se roza el 35,1%, y en el 15001, la Ciudad Vieja, la cifra queda en prácticamente el 34,3%. En el 15005, que incluye buena parte de Juan Flórez y la zona de la plaza de Vigo, casi se alcanza el 33,1%, y el 15006 (que recorre buena parte del litoral coruñés y engloba Cuatro Caminos, la zona de la avenida de Oza y As Xubias) el porcentaje es del 30,5%.

En el 15011 (Os Rosales, Labañou, Ciudad Jardín) se baja al 29,7%, y en el 15002, Monte Alto, al 28,8%. El 15009, que incluye O Castrillón, parte de Os Castros y Xuxán , queda en el 28,3%, y el 15008 (que engloba el Barrio de las Flores y Elviña, entre otras zonas) supera el 27,2%. El 15010 (Agra do Orzán y O Ventorrillo) se llega al 26,8%, y el 15007 (Os Mallos y Sagrada Familia) roza el 26,6%.

