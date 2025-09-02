Varios trenes de A Coruña, afectados por las obras en Vigo en septiembre y octubre

Renfe ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera con más de 350 trayectos en autobús para garantizar la movilidad de los viajeros durante seis fines de semana de septiembre y octubre, fechas en las que Adif realizará obras de mejora en la infraestructura entre Redondela y Vigo Guixar. Los trabajos implican el corte ininterrumpido de la circulación entre Vigo Guixar y Redondela desde la última hora de cada viernes hasta primera hora del siguiente lunes. Los días en los que el servicio habitual se verá modificado en el mes de septiembre son del 5 al 8, del 19 al 22 y del 26 al 29. En el mes de octubre, la afectación tendrá lugar del día 3 al 6 y del 24 al 27.

Adif avanza en la modernización de la línea Ourense-Vigo (línea del Miño) para su adecuación al Corredor Atlántico, reforzar la conexión con Portugal y aumentar su capacidad para tráfico de viajeros y mercancías. En el marco de la renovación integral del tramo Vigo Guixar-Redondela. Efectuará durante estos cortes trabajos incompatibles con el tráfico ferroviario, como el levante de las vías, la demolición y construcción de un nuevo paso superior junto a la estación de Redondela o el tratamiento de losas en los pasos inferiores del trayecto. Renfe garantiza la movilidad de los viajeroscon un plan de transporte alternativo que incluye traslados por carretera con más de 350 autobuses y 70 taxis con los que dar continuidad a los servicios Regionales, Alvia y Tren Celta durantelos días de afectación.

Regionales Vigo-A Coruña-Vigo

Los viernes, el tren Regional A Coruña-Vigo Guixar de las 19:08h va a realizar por carretera el trayecto entre Pontevedra y Vigo Guixar. Los sábados y domingos, los Regionales entre Vigo Guixar y A Coruña (en ambos sentidos) transbordan a otro tren en Pontevedra. La estación de origen/destino de estos servicios pasará a ser Vigo Urzáiz. Estos trenes realizan parada en las estaciones de RedondelaAV y Arcade.

Regionales Vigo-Vilagarcía/Santiago-Vigo

Los viernes, se modifican los servicios que salen de Santiago a las 20:30h y a las 22:10h con destino Vigo Guixar. Los viajeros realizan por carretera el trayectodesde Pontevedra hasta destino. Los sábados y domingos, los viajeros de los Regionales Vigo-Santiago y Vilagarcía-Santiago, en ambos sentidos, realizan el recorrido íntegro por carretera. Los lunes, el Regional que parte de Vigo Guixar a las 6:20h con destino Santiago, se realiza por carretera entre Vigo y Pontevedra, desde donde continuará su recorrido en tren.

Regionales Vigo-Ourense-Vigo

Los sábados y domingos, los servicios Regionales que conectan Vigo Guixar y Ourense se realizan por carretera entre Vigo Guixar y Guillarei. Como excepción, el enlace del Alvia de Barcelona (Ourense-Vigo de las 22:05h y Vigo-Ourense de las 7:43h) realizará el recorrido completo por carretera.

Alvia Vigo-Barcelona-Vigo

El Alvia que conecta Cataluña con Galicia realiza por carretera el trayecto entre Ourense y Vigo los viernes y domingos, y el trayecto inverso Vigo-Ourense los sábadosy lunes.

Intercity Vigo-Porto Campanha-Vigo

Durante las obras de Adif, el trayecto entre Vigo Guixar y Valença do Minho se realiza por carreteralos siguientes días:

IC 420 Vigo Guixar (8:58) – Porto Campanha: de sábado a lunes

IC 421 Porto Campanha(10:59) – Vigo Guixar: sábado y domingo

IC 422 Vigo Guixar (19:56) – Porto Campanha: sábadoy domingo

IC423 Porto Campanha (20:10) – Vigo Guixar: de viernes a domingo

En una nota de prensa, Renfe lamenta las molestias derivadas de esta modificación temporal del servicio y recuerdaa los viajeros que en los trayectospor carretera no está permitido el transporte de animales de compañía ni bicicletas.