La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una "oportunidad" para conseguir rutas internacionales

Ryanair ha dado una golpe a las conexiones aeroportuarias de Vigo y Santiago con el anuncio de que no solo abandonará Peinador sino que también cerrará por completo su base en el Rosalía de Castro, el antiguo Lavacolla. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, admitió este lunes que esto es una "crisis" para el sistema aeroportuario gallego, pero también "una oportunidad para poder abrir nuevas rutas e intentar contactar con más aerolíneas para conseguir destinos internacionales, y directos" en el aeródromo coruñés de Alvedro. La regidora señaló que el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, "lleva trabajando desde el inicio del mandato" para potenciar las rutas, si bien no se han firmado convenios recientemente para que el aeropuerto gane destinos.

Aunque la regidora no señaló en qué destinos se está pensando, defendió que actualmente "tenemos conexión con Madrid y Barcelona, pero hay rutas turísticas y comerciales que deberían ser directas". Rey defendió que el Gobierno local de A Coruña cree "en una política aeroportuaria integradora, con visión de país, que no ha tenido la administración autonómica hasta ahora" y confió en que la Xunta trabaje "para potenciar política común, con criterios objetivos, en cuanto a volumen de negocio, demanda, población". En esto, Alvedro tendrá un "papel importante".

El cierre de la base de operaciones de Ryanair en Santiago, parte de la guerra de la aerolínea con Aena por las tasas aeroportuarias, supondría la perdida de los vuelos directos de Madrid, Alicante, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca y Zaragoza. En el caso de Vigo, al cese de la ruta a Barcelona que ejecutó la pasada primavera, se sumará la pérdida de Londres desde enero de 2026.