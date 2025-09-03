El BNG denuncia el abandono de los núcleos rurales

El concejal del BNG David Soto protagoniza un vídeo para denunciar el estado de abandono en que se encuentran los núcleos rurales del concello. El vídeo —publicado en redes sociales— recoge un recorrido de Soto por núcleos de Mesoiro, Vío, A Silva o Elviña.

«La falta de mantenimiento, la ausencia de aceras en lugares con riesgo de tráfico o los vertederos incontrolados son algunos de los rasgos que caracterizan estos espacios de la ciudad», apunta el BNG.

El concejal nacionalista considera que «las parroquias rurales del ayuntamiento merecen otro trato por parte del Gobierno de Inés Rey y, desde luego, el BNG se va a ocupar de este asunto con iniciativas que llevaremos al pleno».