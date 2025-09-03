El Concello busca diseños alternativos para el desarrollo de los pisos de As Percebeiras

El proyecto para urbanizar As Percebeiras continúa con su proceso de reformulación desde que el Concello certificase su rechazo a la alternativa propuesta por los promotores y suspendiese cautelarmente las licencias para urbanizar la zona por el plazo de un año. Ante la parálisis temporal, en María Pita buscan alternativas para desarrollar el ámbito, donde hay previstas unos 400 pisos. En concreto, y a través de la fórmula de un contrato menor, según ha podido saber este diario, el Ayuntamiento ha encargado al estudio de arquitectura Fernández Carballada y asociados la redacción de un proyecto técnico con tres alternativas para urbanizar las parcelas de Labañou, que son objeto de conflicto vecinal desde su concepción, ya que parte de los residentes en el barrio piden que se prohíba edificar y se construya, en su lugar, una zona verde. El pasado mes de junio, la Junta de Gobierno Local aprobó el rechazo formal al plan de los promotores de As Percebeiras —Metrovacesa es propietaria de la mayor parte de estas parcelas ubicadas en Labañou— a través de la denegación de la aprobación inicial por silencio administrativo de este plan, un trámite necesario para la reformulación del proyecto.

Suspensión de licencias

En el pleno de diciembre, el PSOE y el BNG aprobaron —con el voto en contra del PP— un veto de hasta un año en el otorgamiento de licencias en As Percebeiras. El Gobierno local afirmó entonces que utilizaría ese plazo para rebajar el número de pisos máximo que se puede levantar en la parcela, y establecer en qué zonas y con qué altura se podría llevar a cabo. La decisión daba respuesta a una reclamación recurrente del BNG, contrario, como algunos de los vecinos de la zona, a construir allí.

Para hacerlo, necesita proponer una modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) con la ordenación detallada del ámbito. Dentro de esta tramitación se aprobó, en junio, el rechazo a la propuesta urbanística de los promotores para un ámbito en el que el plan general permite una edificabilidad de 60.000 metros cuadrados. En su última propuesta, la junta de compensación la rebajaba a algo menos de 55.300, pero el Concello lo rechazó al considerarlo «una volumetría de edificación excesiva para la zona».

En los últimos años, los dueños presentaron varias propuestas, pero siempre se encontraron con limitaciones de Xunta, Estado y Concello. Eliminaron el plan de crear un edificio de 23 alturas y hasta hace pocos meses proponían nueve bloques de ocho pisos de alto. Pero tampoco ese proyecto convence al Concello.

El Gobierno local ha tomado la decisión de realizar sus propias propuestas sobre el futuro de las parcelas, a través de este documento que ahora encarga a Fernández Carballada. Este estudio de arquitectura y urbanismo es responsable, en A Coruña, de otros proyectos urbanísticos de envergadura, tales como el plan de Monte Mero, donde la Xunta prevé levantar en torno a 4.000 viviendas.

Recurso judicial

La contienda urbanística pasó a los tribunales el pasado diciembre, después de la suspensión de las licencias, lo que llevó a los promotores a recurrir la decisión ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña. A pesar del recurso, Metrovacesa, propietaria mayoritaria del suelo, mantiene que su «voluntad» es el acuerdo y que «todavía» creen en la vía del diálogo y del acercamiento de posturas. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento aprobó personarse en el recurso con los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP. El asunto no tuvo debate, pero los populares aprovecharon otro asunto para recordar que habían avisado de que esta decisión «llevaría a un litigio».

Edificabilidad

Además de permitir una alta edificabilidad en la zona, el Plan General de Ordenación Municipal deja una amplia libertad a los promotores acerca de cómo distribuirla. Informes jurídicos municipales sostienen que el documento dejó «muchas capacidades» a los dueños del suelo, que ahora se quieren limitar. Si no se realiza una ordenación urbanística más detallada, argumentó en su momento el Ayuntamiento, los dueños podrían realizar «soluciones que no den cumplimiento» a las exigencias del Concello y a los informes de otras administraciones emitido sobre el proyecto.

Metrovacesa defendió a este diario, tras hacerse efectiva la suspensión de licencias, que ha presentado «cinco versiones» de su proyecto en la parcela, con el fin de intentar consensuar un modelo con el Concello, e indicó que estudiaría «las posibles compensaciones económicas derivadas», tanto de los «derechos adquiridos» de los propietarios «como de los gastos generados en todos estos años de trabajo». Según defendía la empresa, su proyecto ya recortó los metros a construir a 55.300, lo «máximo» que puede hacer sin «comprometer los altos estándares de calidad en la urbanización que estamos proponiendo». La asociación vecinal Francisco Rodríguez Otero, de Labañou, celebró el veto y pidió prohibir construir pisos en la finca, y el PP respaldó el proyecto.

