El Concello de A Coruña cifra en 800.000 los asistentes a los eventos de las fiestas

Los conciertos más concurridos fueron los de Bonnie Tyler y Baiuca, seguido por el de Locos por la Música

Edición de Viñetas desde o Atlántico de este año.

Edición de Viñetas desde o Atlántico de este año. / Iago López / Roller Agencia

Enrique Carballo

Las ferias, festivales y conciertos ligados a las fiestas de verano de A Coruña sumaron "más de 800.000 asistentes", de acuerdo con las cifras que ofreció este lunes la alcaldesa, Inés Rey, al hacer balance del verano. A la feria de artesanía Mostrart, según estimaciones municipales, acudieron "más de 260.000 asistentes", mientras que tanto Viñetas desde o Atlántico como el Festival Noroeste superaron los 215.000 en cada caso. En cuanto a las actuaciones de las Noites de María Pita, los recitales organizados en la plaza del Concello, los dos conciertos fueron los de Bonnie Tyler y Baiuca, seguido por el de Locos por la Música.

En cuanto a las actividades que se realizaron en julio, el Atlantic Pride logró 45.000 visitantes, mientras que el Morriña Fest quedó en 35.000. El recital de Arde Bogotá, pese a las malas condiciones meteorológicas, llegó a los 15.000 asistentes, y la actuación de Leiva otros 12.000. En los conciertos, destacó la alcaldesa, la mitad de las artistas fueron mujeres, y hubo un 70% de grupos gallegos.

El hombre de 75 años ingresado por el atropello múltiple de Juana de Vega, en A Coruña, sale de la UCI tras una semana

El Concello de A Coruña cifra en 800.000 los asistentes a los eventos de las fiestas

La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una "oportunidad" para conseguir rutas internacionales

La doble conquista del pianista coruñés Miguel Iglesias

Impacto aún tímido de la norma de pisos turísticos en A Coruña: solo 20 menos

Viento y oleaje activan el aviso amarillo en el litoral coruñés

Fran Perea: «Estoy en una edad en la que el ansia no me puede tanto»

Rey insta a la Xunta a desarrollar la ley para poder aplicar la zona tensionada

