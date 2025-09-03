El Concello de A Coruña cifra en 800.000 los asistentes a los eventos de las fiestas
Los conciertos más concurridos fueron los de Bonnie Tyler y Baiuca, seguido por el de Locos por la Música
Las ferias, festivales y conciertos ligados a las fiestas de verano de A Coruña sumaron "más de 800.000 asistentes", de acuerdo con las cifras que ofreció este lunes la alcaldesa, Inés Rey, al hacer balance del verano. A la feria de artesanía Mostrart, según estimaciones municipales, acudieron "más de 260.000 asistentes", mientras que tanto Viñetas desde o Atlántico como el Festival Noroeste superaron los 215.000 en cada caso. En cuanto a las actuaciones de las Noites de María Pita, los recitales organizados en la plaza del Concello, los dos conciertos fueron los de Bonnie Tyler y Baiuca, seguido por el de Locos por la Música.
En cuanto a las actividades que se realizaron en julio, el Atlantic Pride logró 45.000 visitantes, mientras que el Morriña Fest quedó en 35.000. El recital de Arde Bogotá, pese a las malas condiciones meteorológicas, llegó a los 15.000 asistentes, y la actuación de Leiva otros 12.000. En los conciertos, destacó la alcaldesa, la mitad de las artistas fueron mujeres, y hubo un 70% de grupos gallegos.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- 12 platos para dar la vuelta a España sin salir de A Coruña
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
- A Coruña arranca un curso clave para las infraestructuras que cambiarán su futuro
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler