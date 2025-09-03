Cristina Rosenvinge ofrecerá un concierto en A Coruña con Momentos Alhambra

Cristina Rosenvinge ofrecerá un concierto este otoño en A Coruña con el ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos, que regresa a Galicia con Marlena, Zahara y La Habitación Roja también en el cartel de esta octava edición del certamen musical. El objetivo es, según la organización, ofrecer "directos únicos e irrepetibles" con la calidad sonora como eje principal y con el fin de lograr una "experiencia cercana al público".

Los conciertos de esta nueva edición de Momentos Alhambra Acustiquísimos se celebrarán del 15 al 29 de noviembre en A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo y brindarán una experiencia no solo musical sino también gastronómica de la mano de algunos de los chefs Alhambra más reconocidos de Galicia, que servirán tapas de autor en cada directo.

CUATRO CIUDADES, CUATRO CONCIERTOS

El ciclo arrancará el sábado 15 de noviembre a las 21.30h con un concierto acústico de Marlena en el hall del Teatro Afundación.

La semana siguiente, el viernes 21 de noviembre, también a las 21.30h, será el turno de Christina Rosenvinge en A Coruña. Actuará en el Salón Atlántico de Árbore da Veira. La artista se suma por primera vez al cartel de Momentos Alhambra Acustiquísimos para presentar en formato dúo su último proyecto, Los Versos Sáficos, donde recoge las canciones compuestas para el proyecto teatral Safo, y suma dos temas inéditos: Pajarita y Contra la lírica. La artista brindará en este recital "un cóctel de poesía, rock electrónico, cabaret… en un inmortal e irreverente canto a favor del amor", según destacan los promotores del ciclo.

Un día después, el sábado 22 de noviembre, Zahara será la protagonista de Momentos Alhambra Acustiquísimos en Santiago de Compostela. Será a partir de las 21.30h en el Patio de Cristal de San Francisco Hotel Monumento.

Y finalmente, La Habitación Roja (en formato dúo) pondrá el broche al ciclo en el Círculo de las Artes de Lugo el sábado 29 de noviembre, a las 21.30h.

Las entradas para los cuatro conciertos de esta nueva entrega de Momentos Alhambra Acustiquísimos, organizado por Art Music con el patrocinio de Cervezas Alhambra, saldrán a la venta el lunes 8 de septiembre, a las 11.00h, a través de la plataforma on line Ataquilla.com.