Si no lo leo no lo creo
Djalminha aplaude la clase de Yeremay
ANTÓN PERULEIRO
Que Djalminha y Yeremay se profesan admiración mutua no es novedad. A ambos futbolistas los une la camiseta del Deportivo, un estilo de juego y numerosas muestras de apoyo y cariño a las que se suma ahora la última publicación del brasileño en Instagram. «Vamos Dépor!!», titulaba el histórico exdeportivista en el clip que mostraba el lanzamiento de penalti de Yeremay en el partido ante el Leganés del pasado lunes. La jugada del canario motivó el reconocimiento de Djalminha, con aplausos, emoticonos de aprobación y un contundente «con clase», que dedicó la leyenda del Superdépor a la actual estrella blanquiazul. Veremos con qué nos sorprende el ‘10’ en el próximo encuentro.
