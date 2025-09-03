La doble conquista de Miguel Iglesias

El nombre del coruñés Miguel Iglesias Lista ha quedado grabado en la historia del Concurso Internacional de Piano de Ibiza al convertirse en el primer participante en ganar en dos categorías —juvenil y general— en dos años distintos. «En 2017, cuando tenía 16 años, fui y recibí el primer premio de la categoría joven. Ahora volví, ya con 23 años, y gané la categoría general», relata el músico de Arteixo, que empezó a tocar el piano cuando tenía 7 años.

Compartió podio con dos pianistas surcoreanos y, además del trofeo, se llevó de la isla una experiencia inolvidable. «Este año han sido unos 11 países los que han tenido representación en el concurso. El país con mas participantes era Corea del Sur», informa. Iglesias reconoce que en este certamen de Ibiza «se crea un ambiente muy especial gracias a la organización y al jurado. «No solo es competir sino conocer a gente y apoyarla y hacer amistades con otros jóvenes pianistas», confiesa.

Cuando escuchó su nombre como el del ganador, el coruñés se llevó «una gran sorpresa». «También alegría y gratitud al jurado y al concurso», revela. Este galardón es, según sus palabras, «la confirmación» de que va «por el buen camino». «Fue muy intenso», resume.

Detrás de ese trofeo hay mucho trabajo. Aquel pequeño de 7 años que empezó a tocar el piano se formó en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, donde también hizo unos años de clave. «Al terminar Bachillerato, me mudé a Ámsterdam, donde terminé realicé los estudios superiores con el profesor Frank van de Laar», detalla, y añade que ahora está estudiando el máster de piano. Además de en el concurso de Ibiza, también ha participado en uno muy importante que se celebra en Bruselas y en el que llegó a la semifinal. «Planeo durante los próximos años presentarme a más. Quiero hacerme una carrera y tener más experiencias», cuenta.

Estos certámenes pueden ser clave para el futuro de Miguel Iglesias. Su sueño, desvela, es «poder llegar a ser pianista concertista». Sabe, no obstante, que no es fácil. «He decidido darme un margen de unos 3 años para presentarme a concursos y dar conciertos para ver si consigo crear una carrera para poder ver si ese sueño es posible», explica.

El coruñés sabe que «muy pocos» consiguen ese objetivo, pero quiere lucharlo. «Es muy difícil. Una forma de llegar a e se nivel es recibir distintos premios en concursos muy importantes. Y ganarlos es muy complicado porque se presenta mucha gente y todos tienen el mismo objetivo», analiza el joven músico, que también tiene un plan alternativo en su cabeza. «Me gustaría ser profesor o pianista acompañante», concluye.