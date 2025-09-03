Fran Perea: «Estoy en una edad en la que el ansia no me puede tanto»

Fran Perea regresa este sábado (17.20 horas) al escenario del Recorda Fest —en el muelle de Calvo Sotelo— para despedirse de su gira Punto y Aparte y dar la bienvenida a su nuevo disco, que saldrá a la luz en 2026, sin olvidar las canciones que han marcado una generación.

Este es su segundo año consecutivo en el cartel del Recorda Fest.

Sí. Cuando fuimos el año pasado llevamos muchísimo tiempo sin tocar allí. Más del que debería. En la edición pasada abrimos el festival. Fue un hándicap porque no sabíamos cómo iba a resultar y fue súper bonito. Generamos una energía muy chula.

¿Qué tiene preparado para el sábado?

Este año estamos haciendo una gira diferente, la de Punto y Aparte, que es una gira de transición porque el año que viene empezamos la del disco nuevo. Tocaré las canciones que la gente conoce y alguna del disco nuevo. También habrá algún sorpresilla.

El que será su nuevo álbum, El hombre invisible, está inspirado en personajes que ha interpretado. ¿Qué importancia tiene la narrativa en este proyecto?

Toda. Cada canción está inspirada en un personaje de los que he hecho en mi vida como actor. Me parecía interesante volver a esas historias, a esos personajes, e intentar ver en qué punto estaba, qué aprendí en cada momento. Supongo que ese proceso me cuenta también a mí quién soy.

Con Tras la puerta, despertó la ilusión de aquellos que siguieron a Marcos en Los Serrano, pero también enganchó a nuevas generaciones. ¿Cómo lo consigue?

La verdad es que Los Serrano ha sido un poco como el Verano Azul del siglo XXI. La han repuesto y también la han metido en plataformas. Así, mucha gente se ha ido enganchando. Eso hace que el arco de la edad de nuestro público sea muy amplio. Hay gente muy muy joven que está viniendo a los conciertos y que se sabe todas las canciones. También es bonito poder hacer canciones nuevas para ese público. Es un reto estupendo. Y en eso estamos, buscando uno sonido que sea coherente con la música que yo hago y que también pueda llegar a un público joven que está interesado en la música pop.

Bala perdida, incluida en este trabajo, está dedicada a su padre. ¿Cómo le ha influido su legado?

Pues mira, fue la primera canción que lanzamos y una de las primeras que compuse. Tiene una importancia capital. Estoy orgulloso de haber podido dedicar un trocito de este álbum a su memoria.

Este agosto ha estado trabajando en Finlandia. ¿Cómo ha ido?

Muy bien. Como actor he estado haciendo una serie allí durante cinco años aproximadamente. Con la música ya tuve mi idilio hace bastantes años y ahora lo estamos recuperando para intentar componer con músicos de allí y ver qué sucede si se agita el avispero. Me lo estoy pasando estupendamente y ojalá esto llegue a buen puerto y pueda ir allí a compartir mis canciones en directo.

Desprende energía e ilusión por lo que hace. ¿Diría que es su mejor momento?

El mejor momento siempre es el ahora. He trabajado mucho también y estoy recogiendo el fruto. Pero sí, evidentemente es muy satisfactorio cuando las cosas van bien, cuando uno hace lo que le gusta y la gente lo recibe con cariño. Todo eso es positivo. También es verdad que ahora estoy en una edad ya en la que el ansia no me puede tanto. Llevo toda mi vida trabajando en esto y así voy a seguir. Lo estoy disfrutando. Además, logré esa independencia de hacer lo que quiero. Es muy bonito.