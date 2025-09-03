El hombre de 75 años ingresado por el atropello múltiple de Juana de Vega, en A Coruña, sale de la UCI tras una semana

El hombre de 75 años que acabó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Chuac tras ser arrollado en el atropello masivo que ocurrió el pasado miércoles en el cruce de Juana de Vega con plaza de Miña acaba de salir de esta en la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, después de que su condición haya mejorado, si bien permanece ingresado. El hombre, según informó la TVG, recibió el «impacto directo del vehículo», con traumatismos en cabeza, columna y varias costillas. Según ha podido saber este diario, también continúan ingresadas, una semana después, las tres mujeres de 70, 62 y 47 años de edad que entraron en el servicio de Traumatología a raíz del atropello, si bien los cuatro lesionados "evolucionan favorablemente", indican fuentes del hospital.

El atropello dejó seis víctimas que necesitaron hospitalización, si bien en las horas siguientes recibieron el alta dos de los heridos, una niña de cuatro años y un hombre adulto. El autor del atropello, un vecino de la ciudad de 51 años que según la TVG nació en Monforte, fue sometido a pruebas de alcohol y drogas que dieron negativo, y fue trasladado a una unidad psiquiátrica del Hospital Marítimo de Oza: la jueza decidió mantenerlo ingresado allí.

Según declaró el propio autor a los agentes de Policía Local que lo arrestaron, aceleró cuando vio el paso de cebra lleno de viandantes que cruzaban el verde, arrollándolos. Luego se detuvo y, según testigos que estuvieron con él tras el atropello, dijo incoherencias como que el coche estaba «teledirigido».El hombre cuenta con antecedentes penales que se remontan, al menos, a 20 años atrás, según ha podido saber este diario, por resistencia y desobediencia a la autoridad, así como por daños a objetos, y afronta seis cargos por homicidio en grado de tentativa.