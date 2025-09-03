Impacto aún tímido de la norma de pisos turísticos: solo 20 viviendas menos desde su aprobación

La ordenanza de pisos turísticos entró en vigor a inicios de verano, pero su impacto todavía es tímido. Según el registro de la Xunta, A Coruña tiene dadas de alta 1.380 viviendas de este tipo, solo 20 menos que hace un mes. El récord se alcanzó en junio, con 1.405.

Según la ordenanza, solo se permite las VUT en bajos, primeros pisos y edificios enteros, pero nunca encima de una vivienda habitual. Las estimaciones del Concello eran que, una vez aplicada, desaparecerían casi la mitad, es decir, unas 700. Por ahora, sin embargo, la norma no ha tenido mucho impacto en los datos. Esta ordenanza, además, obliga a los propietarios a solicitar una habilitación municipal para ejercer su actividad. Un permiso que también necesitan para unirse al Registro Único de Arrendamientos del Gobierno y así poder publicitarse en plataformas como Booking o Airbnb.

Durante el verano, el Concello ha tramitado una treintena de expedientes para ordenar el cierre de aquellas VUT que incumplen el Plan General de Ordenación Municipal.

Lo que sí reflejan las estadísticas es que las VUT son un recurso para los viajeros. Según el INE, las estancias en pisos turísticos se han duplicado desde 2018, primer año en que se midieron, llegando a alcanzar las 371.628 pernoctaciones en 2024.